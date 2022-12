Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης για ελλείψεις στα παιδικά φάρμακα: Δεν θα λείψουν από την αγορά

Καθησυχαστικός ο Υπουργός Υγείας για τα παιδιατρικά φάρμακα. Τι είπε για τα ελλειπτικά φάρμακα.

Καθησυχαστικός ότι τα παιδιατρικά φάρμακα δεν θα λείψουν από την αγορά, εμφανίστηκε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, κάνοντας λόγο για γενικευμένο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα στην Ευρώπη, καθώς η γρίπη φέτος προσβάλλει ιδιαίτερα τα παιδιά.

«Καθησυχάζουμε τους γονείς ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν θα λείψουν», είπε στη Βουλή στη συζήτηση του νέου κρατικού προϋπολογισμού και πρόσθεσε πως λόγω της τροφοδοσίας υπάρχουν καθυστερήσεις. «Κάνουμε συνεχείς παραγγελίες, ιδίως για τον Ιανουάριο που περιμένουμε εντονότερο θέμα με τη γρίπη», είπε για να προσθέσει πως λαμβάνονται μέτρα για γρήγορες προμήθειες στα παιδιατρικά φάρμακα.

Σε ότι αφορά στα ελλειπτικά φάρμακα ο Θάνος Πλεύρης επεσήμανε ότι γίνονται αυστηροί έλεγχοι σε 5 φαρμακοβιομηχανίες, ενώ όπως είπε, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία φαρμάκων που λόγω του ενεργειακού κόστους οι πολυεθνικές έχουν σταματήσει να τα παράγουν.

Ο κ. Πλεύρης στην ομιλία του ανέφερε ότι η κυβέρνηση δίνει 1,4 δις περισσότερα στην υγεία από ότι η κυβέρνηση ρότα ΣΥΡΙΖΑ και 435 εκατ. περισσότερα από το 2022. "Η στήριξη στην υγεία είναι με πράξεις και εδώ τελειώνει η κουβέντα για το ποιος στηρίζει και ποιος όχι το ΕΣΥ", είπε.

