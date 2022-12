Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Ο Άρης στους “16” με ανατροπή

Νίκη που τον στέλνει στα ημιτελικά για το Κύπελλο Ελλάδος έκανε ο Άρης που αντιμετώπισε τον Λεβαδειακό.

Προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο Άρης, καθώς επικράτησε με 2-1 του Λεβαδειακού στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες για την 6η φάση της διοργάνωσης. Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε με τον Θοδωρή Τσιριγώτη (40’) αλλά με δύο εκτελέσεις φάουλ των Χουάν Ιτούρμπε (52’ – έμμεσο) και Λουίς Πάλμα (63’ – άμεσο) η ομάδα του Άλαν Πάρντιου πήρε τη νίκη που ισοδυναμεί με... μισή πρόκριση.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν πρώτοι, στο 12ο λεπτό. Ο Ράφαελ Καμάτσο έκανε την κούρσα από τα δεξιά, γύρισε την κατάλληλη στιγμή, αλλά ο Ματέι Μάρκοβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Αντρέ Γκρέι. Ήταν κι η μοναδική φάση μέχρι το 40ο λεπτό, όταν κι ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ. Ο Μάριος Βήχος έκανε την κάθετη πάσα, ο Τσιριγώτης πέρασε και τον Μάριο Σιαμπάνη, πλασάροντας για το 1-0.

Η είσοδος του Ιτούρμπε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου άλλαξε τις ισορροπίες. Ο Αγγελος Ευαγγέλου καταλόγισε έμμεσο σε γύρισμα της μπάλας του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στον Μάρκοβιτς στο 51’. Ο Πάλμα «πάτησε» στον Ιτούρμπε που με δυνατό αριστερό σουτ έκανε το 1-1. Στο 63’, ο επιθετικός από την Ονδούρα ήταν αυτός που... έπιασε στον ύπνο τον Μάρκοβιτς και με μακρινό φάουλ –με το δεξί– έβαλε μπροστά στο σκορ τον Άρη.

Οι παίκτες του Άλαν Πάρντιου είχαν πια τον απόλυτο έλεγχο. Η κεφαλιά του Φαμπιάνο Λέισμαν δε βρήκε στόχο στο 65’, με τους Θεσσαλονικείς να ελέγχουν απόλυτα το ρυθμό του ματς ως το φινάλε. Πλέον, οι δυο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στην πρεμιέρα του β’ γύρου της Super League, η οποία θα τις φέρει και πάλι αντιμέτωπες (Τετάρτη 21/12), για να ακολουθήσει το τριήμερο 10-12 Ιανουαρίου ο μεταξύ τους επαναληπτικός.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Νίκας – Φαμπιάνο, Εμπακατά.

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, Μπαχανάκ, Κωνσταντινίδης (78’ Τζημόπουλος), Βήχος, Μεχία, Σκβάρκα (64’ Λούα Λούα), Τσιριγώτης (64’ Μουτίνιο), Βρακάς (66’ Γιαννιώτας), Δούμτσιος (78’ Πέτρε), Νίκας, Τσάπρας.

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Σιαμπάνης, Οντουμπάτζο (73’ Εμπακατά), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρσμαν (73’ Μαζικού), Νταμπό, Ματέο Γκαρσία, Καμάτσο, Ροντρίγκεζ (46’ Ιτούρμπε), Πάλμα (83’ Μαρμαρίδης), Γκρέι (79’ Ντουκουρέ).

*Αναγκαστικές ήταν οι αλλαγές των Μόουζες Οντουμπάτζο και Πάλμα. Μάλιστα, ο φορ από την Ονδούρα αποκόμισε πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και στον Άρη υπάρχουν φόβοι για θλάση.

