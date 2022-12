Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η FIFA απέρριψε αίτημα Ζελένσκι για μήνυμα ειρήνης στον τελικό

"Όχι" από τη FIFA στον Ζελένσκι ο οποίος είχε αιτηθεί να μοιραστεί ένα μήνυμα για το τέλος του ρωσοουκρανικού πολέμου στον τελικό του Μουντιάλ. Η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου.

Η FIFA απέρριψε, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να απευθύνει μήνυμα ειρήνης πριν από την έναρξη του κυριακάτικου (18/12-17:00) τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Γαλλία.

Σύμφωνα με το CNN, το γραφείο του Ζελένσκι πρότεινε να προβληθεί ένα βίντεο στους φιλάθλους που θα είναι παρόντες στις εξέδρες του σταδίου Lusail.

Δεν έγινε σαφές εάν το μήνυμα του Ζελένσκι θα ήταν ζωντανό ή θα είχε μαγνητοσκοπηθεί.

Μετά την αρνητική απάντηση της FIFA, o Ζελένσκι δήλωσε «έκπληκτος», λέγοντας πως «σκεφτήκαμε ότι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα τους για το ευρύτερο καλό».

Ωστόσο, οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της FIFA είναι ακόμη σε εξέλιξη, όπως πρόσθεσε μια πηγή στο CNN.

Το αίτημα δεν προκαλεί έκπληξη, όπως αναφέρει το CNN. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει μεγάλα διεθνή γεγονότα, ανεξάρτητα από το θέμα τους, για να κρατήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η FIFA, ωστόσο, έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει τα πολιτικά μηνύματα έξω από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν δύο από ημέρες, σε συνομιλία του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Τόμας Μπαχ, είπε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν αποστολή να ενώνουν, όταν ο Ζελένσκι ζήτησε τον αποκλεισμό των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών, όπως ανακοίνωσε η ΔΟΕ.

