Πολιτική

Ερντογάν: Η Θράκη θα γίνει κόμβος φυσικού αερίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας για την ενέργεια στην περιοχή και το ρόλο της Τουρκίας ως «κορυφαίο κέντρο εμπορίου».

«Το αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων είναι ότι η Τουρκία έχει γίνει ένα από τα κορυφαία κέντρα εμπορίου ενέργειας στον κόσμο με τους 7 αγωγούς φυσικού αερίου, τις 4 εγκαταστάσεις LNG, δύο εκ των οποίων πλωτές, τα 15 σημεία εισόδου και άλλα πλεονεκτήματα. Με το έργο Turkish Stream, παρέχουμε ροή φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και την Ουγγαρία», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε τελετή για την αύξηση της χωρητικότητας της Υπόγειας Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στη Σηλυβρή.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Πρόεδρος της Τουρκίας έθεσε το στόχο του, λέγοντας πως «στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τη χώρα μας σε ένα παγκόσμιο κέντρο, όπου θα καθορίζεται το συντομότερο δυνατό η τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου».

«Είχαμε σημαντικές συναντήσεις με τον αγαπητό μου φίλο κ. Πούτιν για αυτό το θέμα. Έχουμε κάνει και κάνουμε βήματα. Και έτσι, ειδικά η Θράκη θα γίνει κόμβος φυσικού αερίου και ενέργειας. Εργαζόμαστε σε αυτό μαζί με τους ενεργειακούς εταίρους μας στην περιοχή. Όταν προσθέσουμε την πυρηνική ενέργεια σε αυτόν τον πίνακα, στον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολική επένδυση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα ανέβουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο στον τομέα της ενέργειας. Μετά τις εξελίξεις στην Κεντρική Ασία και τη Μεσόγειο, αυτό θα ενισχυθεί περαιτέρω», είπε και τόνισε ότι:

«Πίσω από τις ενοχλήσεις που προκάλεσε η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη κρύβεται το γεγονός ότι κάθε επένδυση στον ενεργειακό τομέα έχει βάθος μισού αιώνα ή ενός αιώνα.

Εργαζόμαστε σκληρά για να ενώσουμε το πολιτικό και διπλωματικό μας δίκτυο σχέσεων στη βάση των κοινών οικονομικών συμφερόντων για να επιτύχουμε νέα κέρδη στον ενεργειακό τομέα, μεταξύ άλλων τομέων. Διασφαλίζουμε ότι οι στρατηγικές και οι ενέργειές μας λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στις επόμενες γενεές για κάθε βήμα που γίνεται σε αυτόν τον τομέα».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Εισαγγελική παρέμβαση για τα ζώα στις φάτνες

Τουρκία: Αιματηρή έκρηξη βόμβας στο Ντιγιάρμπακιρ

“Καλάθι του Άη Βασίλη”: αυξάνεται η συμμετοχή καταστημάτων