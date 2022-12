Οικονομία

“Καλάθι νοικοκυριού” και στην λαχαναγορά του Ρέντη

Οι έμποροι στην κεντρική λαχαναγορά έχουν δημιουργήσει με δική τους πρωτοβουλία, καλάθι με συγκεκριμένα προϊόντα σε χαμηλές τιμές.

Την Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών στου Ρέντη, όπου οι έμποροι έφτιαξαν το δικό τους «καλάθι νοικοκυριού» θα επισκεφθεί αύριο το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.



Επιπλέον, ο υπουργός, κατά την επίσκεψή του στον ΟΚΑΑ θα παραλάβει σχεδόν 40 τόνους τροφίμων, προκειμένου να διανεμηθούν ενόψει των εορτών σε ενορίες, κοινωνικά παντοπωλεία και φορείς που στηρίζουν οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας.

Ο υπουργός, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι οι έμποροι στην κεντρική λαχαναγορά έχουν δημιουργήσει με δική τους πρωτοβουλία, καλάθι με συγκεκριμένα προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Γι' αυτόν τον λόγο θα τους συγχαρεί αύριο, για την πρωτοβουλία.

