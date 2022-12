Πολιτική

Καϊλή – Σπυράκη: Ο Ομράν στον ΑΝΤ1 για τις πιθανές ποινές τους

Ο δικηγόρος των Βρυξελλών, Ορέστης Ομράν μιλά για τις πιθανές ποινές που θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση καταδίκης τους οι ευρωβουλευτές Καϊλή και Σπυράκη.

Στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, φιλοξενήθηκε ο δικηγόρος Βρυξελλών Ορέστης Ομράν, ο οποίος μίλησε για τις πιθανές ποινές που θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση καταδίκης τους οι ευρωβουλευτές Εύα Καϊλή και Μαρίας Σπυράκη.

Όσον αφορά την κ. Μαρία Σπυράκη δήλωσε "φαίνεται πως ελέγχεται για παρατυπίες, οι οποίες αφορούν τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, συγκεκριμένα για ατασθαλίες στις δηλώσεις των εξόδων των βοηθών της και οι ποινές που προβλέπονται είναι χρηματικές και αν διαγνωσθεί ότι υπάρχει ζήτημα ποινικής διαχείρισης τότε μπορεί να ειδοποιηθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος θα κινηθεί με τις αντίστοιχες ποινικές διαδικασίες".

Για την την κ. Εύα Καϊλή, είπε πώς "το ζήτημα είναι για ποινικά αδικήματα θα κατηγορηθεί. Οι ποινές που προβλέπει ο βελγικός Ποινικός Κώδικας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση είναι από 6 μήνες μέχρι και 10 ετών".

Για το αν μπορεί να είναι ελαφρυντικό για εκείνη το γεγονός, ότι ο σύντροφός της φέρεται να αναλαμβάνει την ευθύνη, για την περίπτωση του παράνομου χρηματισμού, ο κ. Ομράν δήλωσε "θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο της δικογραφίας, αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δωροληψία ή άλλο αδίκημα».".

Ερωτηθείς εάν μπορεί να αφεθεί ελεύθερη με βραχιολάκι και αν μπορεί να υπολογίζει στην απόφαση της, η Βελγική δικαιοσύνη, ότι είναι μητέρα ενός ανήλικου τόνισε "πως οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό είναι πρώτον, η διαπίστωση ότι δεν συντρέχει λόγος ή πιθανότητα φυγής του και δεύτερον δεν συντρέχει η πιθανότητα βγαίνοντας από τη φυλακή και αναμένοντας την εκδίκαση της υποθέσεως του να καταστρέψει αποδεικτικό υλικό που θα οδηγήσει στην αθώωσή του". Τέλος εκτίμησε ότι από μόνο του ότι η κ. Καϊλή έχει ανήλικο τέκνο δεν βοηθάει.

