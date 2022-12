Πολιτική

Ειδικό δικαστήριο – Μάρτυρας: Ο Παππάς ήταν πολλές φορές στο γραφείο Καλογρίτσα

Η κατάθεση του συνεργάτη του επιχειρηματία, που διεκόπη ξαφνικά και η κατάθεση του Δήμου Βερύκιου.

Της Λίας Κοντοπούλου

Με την κατάθεση του μηχανολόγου-μηχανικού Γιώργου Μπασιά, στενού συνεργάτη του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία στο ειδικό δικαστήριο με κατηγορούμενους τον πρώην Υπουργό Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία.

Ο μάρτυρας, ο οποίος την επίμαχη περίοδο του διαγωνισμού ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ, κατέθεσε πως είχε δει πολλές φορές τον πρώην υπουργό στα γραφεία της εταιρείας του Χρηστου Καλογρίτσα. Υποστήριξε ότι υπήρχε συνεργασία των δύο ανδρών ενόψει του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών. Ρωτήθηκε επίμονα από την εισαγγελέα της έδρας να εξηγήσει τι εννοεί με τη λέξη "συνεργασία" και απάντησε ότι δεν ήταν ο ίδιος παρών στις συναντήσεις, αλλά αυτό είναι το συμπέρασμά του λόγω της χρονικής συγκυρίας καθώς οι συναντήσεις ήταν πολλές την περίοδο του διαγωνισμού.

Η κατάθεση του μάρτυρα διεκόπη αιφνίδια, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να φύγει από το δικαστήριο. Στη συνέχεια στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο δημοσιογράφος Δήμος Βερύκιος, ο οποίος χαρακτήρισε τον Χρήστο Καλογρίτσα "εθνικό παίκτη", λέγοντας χαρακτηριστικά πως όποια πέτρα κι αν σηκώσει κανείς με οποιαδήποτε κυβέρνηση αυτός ο επιχειρηματίας κρύβεται από κάτω.

