Μαγνησία: “Έθαψαν” κουτάβια σε γλάστρα (εικόνες)

Οργή στην Μαγνησία. Στοίβαξαν 11 νεογέννητα σκυλάκια μέσα σε μία γλάστα για να πεθάνουν από ασφυξία.

Οργισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Μελισσάτικα Μαγνησίας, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν 11 νεογέννητα σκυλάκια μέσα σε μια γλάστρα προκειμένου να πεθάνουν από ασφυξία.

Τα κουτάβια βρέθηκαν ψηλά στο βουνό σε δύσβατη περιοχή μέσα στη γλάστρα, με κλειστά ακόμα τα μάτια.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, η γυναίκα που τα εντόπισε είναι φιλόζωή και φροντίζει μεγάλο ζώων και έτσι η Φιλοζωϊκή αναζητά άμεσα οικογένειες για τα μικρά σκυλάκια.

