Μουντιάλ 2022: “Ντελίριο” στη γενέτειρα του Μέσι (εικόνες)

Στην πόλη της Αργεντινής όπου γεννήθηκε ο ζωντανός θρύλος του ποδοσφαίρου, ο Μέσι έχει ήδη δοξαστεί, αλλά περιμένουν κι άλλα.

Στο Ροζάριο, την πόλη της Αργεντινής όπου μεγάλωσε ο Λιονέλ Μέσι, αυξάνεται η ελπίδα και ο ενθουσιασμός ότι το αστέρι της πατρίδας τους μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1986, επαναλαμβάνοντας το επίτευγμα του Ντιέγκο Μαραντόνα πριν από 36 χρόνια.

Περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια του Μπουένος Άιρες, στη δυτική όχθη του μυθικού ποταμού Παρανά, είναι χτισμένη η πόλη όπου μεγάλωσε ο Μέσι και κλώτσησε την μπάλα για πρώτη φορά. Η εικόνα του είναι παντού, στολίζοντας τις πλευρές των κτιρίων.

Στην κοντινή πόλη Σεροντίνο, μια τεράστια φανέλα με το Νο. 10 του Μέσι, διαστάσεων 12 επί 18 μέτρων, κυματίζει στον αέρα πάνω από τους δρόμους, σε ένδειξη φόρου τιμής στην Αργεντινή, η οποία θα παίξει με τη Γαλλία στον τελικό του Μουντιάλ 2022 την Κυριακή, στο Κατάρ.

«Μου προκαλεί ανατριχίλα», είπε ο Χουάν Πίο Ντροβέτα, δήμαρχος του Σεροντίνο, προσθέτοντας ότι «Η Σκαλονέτα» -όπως αποκαλείται η ομάδα του ομοσπονδιακού προπονητή, Λιονέλ Σκαλόνι- πάλεψε σκληρά για τη νίκη. «Πίσω απ΄ αυτό υπάρχει δουλειά, υπάρχει καρδιά, υπάρχουν γροθιές, υπάρχει αίμα», είπε.

Ο αγώνας της Κυριακής θα είναι ο δεύτερος τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον 35χρονο Μέσι, ο οποίος ζητά ρεβάνς μετά την ήττα (0-1) από τη Γερμανία στον τελικό του 2014, στη Βραζιλία.

«Θα νικήσουμε, έτσι είναι. Εξαιτίας του πόσο πρόθυμοι είναι αυτοί οι τύποι, λόγω του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλο», πρόβλεψε ο Χουάν Ιμπάνιες Μορόνι, πατέρας του 8χρονου Πέδρο Ιμπάνιες, που παίζει στα τμήματα υποδομής της Νιούελς Ολντ Μπόις, της παλιάς ομάδας του Μέσι.

«Εκτός από το να το κάνουν για την Αργεντινή, θα το κάνουν και γι΄ αυτόν (Μέσι). Το χρειάζεται και θα καταλήξει να σπάσει όλα τα ρεκόρ», συνέχισε. Στο Ροζάριο, υπάρχει σχεδόν μια τρέλα στον Μέσι. «Από έναν άλλο γαλαξία και από τη γειτονιά μου», γράφει μια τεράστια τοιχογραφία, ζωγραφισμένη κοντά στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μέσι.

«Ήταν ένα σούπερ διασκεδαστικό και ανεπηρέαστο παιδί, η ζωή του πέρασε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με το ποδόσφαιρο, παίζοντας με όλα τα αγόρια», είπε η Αλεχάντρα Φερέιρα, δείχνοντας φωτογραφίες της μητέρας και της κόρης της με τον τότε έφηβο Μέσι.

«Η αλήθεια είναι ότι του αξίζει το καλύτερο στη ζωή, γιατί είναι ένα όμορφο άτομο, είναι γεννημένος ηγέτης και πρόκειται να μας κάνει όλους ευτυχισμένους. Είμαστε ήδη πρωταθλητές».





