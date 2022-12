Κόσμος

Κονγκό: Εκατόμβη νεκρών από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Τριήμερο εθνικό πένθος για την ανεπανάληπτη τραγωδία στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της χώρας.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες την ευρύτερη περιοχή της Κινσάσα, της πρωτεύουσας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ανήλθε σε 169, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις από το βράδυ της Δευτέρας μέχρι το πρωί της Τρίτης, καταστρέφοντας περισσότερα από 280 σπίτια στη συνοικία Μοντ Ενγκαφούλα και ένα μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ν1 που συνδέει την πρωτεύουσα Κινσάσα με το λιμάνι Ματάντι.

Κλιμάκιο του OCHA και του υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων της ΛΔ Κονγκό επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές για να αποτιμήσει την έκταση της καταστροφής από την κακοκαιρία.

«Ολοκληρώθηκε σήμερα (σ.σ. χθες Παρασκευή) το τριήμερο πένθος», αναφέρει η ανακοίνωση του OCHA στην οποία επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό δεσμεύτηκε πως θα μεριμνήσει για τον αξιοπρεπή ενταφιασμό των θυμάτων.

Από τα διάσπαρτα ψαροχώρια στις όχθες του ποταμού Κονγκό σχηματίστηκε σταδιακά η πρωτεύουσα Κινσάσα, η οποία με την πάροδο των ετών εξελίχθηκε σε μεγαλούπολη 15 εκατομμυρίων κατοίκων. Η άναρχη δόμηση έχει καταστήσει την περιοχή ευάλωτη σε πλημμύρες και κατολισθήσεις, η συχνότητα των οποίων έχει αυξηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.

