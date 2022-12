Οικονομία

Πληθωρισμός: “Καλπάζει” ο δείκτης στα τρόφιμα

Την ώρα που ο γενικός πληθωρισμός υποχωρεί λόγω της αποκλιμάκωσης στις τιμές της ενέργειας, ο αντίστοιχος δείκτης στα τρόφιμα σημείωσε νέο ρεκόρ.

Αντίθετες πορείες διαγράφουν ο γενικός πληθωρισμός και ο πληθωρισμός των τροφίμων, καθώς την ώρα που ο γενικός δείκτης αποκλιμακώνεται, ο δείκτης τιμών των τροφίμων κινείται σε σταθερά ανοδική πορεία.

Η εξέλιξη των τιμών χονδρικής προμηνύει και πρόσθετες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε τον Νοέμβριο στο 8,5%, από 9,1% τον Οκτώβριο και 12% τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που οφείλεται στην αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών αγαθών, συγκρινόμενες με τις υψηλές τιμές του φθινοπώρου του 2021.

Συγχρόνως, διαμετρικά αντίθετη είναι η πορεία των τιμών των τροφίμων με αυτές των ενεργειακών προϊόντων. Την ώρα που ο επιμέρους δείκτης των τροφίμων κατακτά την υψηλότερη τιμή του από την έναρξη της πληθωριστικής κρίσης, στην ενέργεια τα ποσοστά μεταβολής των τιμών συγκρατούνται σε ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα. Και στα τρόφιμα και στην ενέργεια οι τιμές είναι σαφώς υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι και το πρόβλημα της ακρίβειας παραμένει οξύ. Στα τρόφιμα όμως εντοπίζεται αυτή τη στιγμή το μεγάλο «μέτωπο», καθώς η ακρίβεια αναπτύσσει… ταχύτητα. Μάλιστα, οι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις που έχουν ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ στις τιμές χονδρικής ουσιαστικά λειτουργούν ως προάγγελος ακόμη μεγαλύτερων αυξήσεων στα τρόφιμα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

O πληθωρισμός τροφίμων κάνει ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία του πλήττοντας κυρίως τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια. Ο επιμέρους δείκτης έφτασε στο +15% τον Νοέμβριο από 14,8% τον Οκτώβριο και 13,5% τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας μια σαφή ανοδική πορεία.

Παράλληλα, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία -ο οποίος αυξήθηκε με ρυθμό 35,4% στο σύνολο, με τον ανάλογο δείκτη της βιομηχανίας τροφίμων να «τρέχει» με 11,8% ήδη από τον Οκτώβριο- δεν δείχνει ότι βρισκόμαστε ακόμη στην κορύφωση του φαινομένου στα τρόφιμα. Η συγκράτηση πάντως του πληθωρισμού στο 8,5% για τον Νοέμβριο πρέπει να αποδοθεί στις μεταβολές της ενέργειας. Ήδη αποτυπώνεται ο πρώτος… αρνητικός πληθωρισμός και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Με την προσθήκη των στοιχείων του Δεκεμβρίου η χρονιά θα κλείσει πολύ κοντά στον ετήσιο στόχο που έχει αποτυπωθεί και στον προϋπολογισμό, δηλαδή στο 9,9%.

Όλες οι βασικές επιμέρους κατηγορίες ειδών διατροφής παρουσιάζουν και τον Νοέμβριο πολύ μεγάλα ποσοστά αύξησης. Στην ομάδα «διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» η ετήσια μεταβολή έφτασε στο 15% έναντι 14,8% τον Οκτώβριο. Αυτό το +15% συνιστά και το νέο ρεκόρ της πληθωριστικής περιόδου που διανύουμε και πλέον μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια συγκράτηση του κύματος ανατιμήσεων με το κλείσιμο της χρονιάς.

Σε επιμέρους κατηγορίες ειδών διατροφής, καταγράφηκαν τα ακόλουθα ποσοστά:

1. Στο ψωμί και στα δημητριακά ο ρυθμός αύξησης ανήλθε στο 18,7% από 19,3% τον Οκτώβριο. Συγκριτικά με τον Οκτώβριο, η τιμή του ψωμιού σημείωσε νέα αύξηση 1,3%.

2. Στα κρέατα ο ετήσιος ρυθμός περιορίστηκε στο 16,7% από 17,3% τον Οκτώβριο, ενώ στα γαλακτοκομικά και στα αυγά το ποσοστό μεταβολής ανέβηκε στο 25,3% τον Νοέμβριο από 24,2% τον Οκτώβριο. Μέσα σε έναν μήνα το γιαούρτι ακρίβυνε κατά 4,4%.

