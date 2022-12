Παράξενα

Θήβα: μπήκε ανάποδα στην Εθνική Οδό και προκάλεσε τροχαίο (βίντεο)

Για μεγάλη απόσταση, ο όδηγος του οχήματος που πήγαινε... "κόντρα στο ρεύμα" δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβη.

Πανικός προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό, στο ύψος των διοδίων της Θήβας, όταν οδηγός, κινούνταν ανάποδα.

Αν και προκλήθηκε τροχαίο, από την ανάποδη κίνηση του οδηγού, ευτυχώς, αποφευχθηκαν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός δεν είχε αντιληφθεί ότι κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για αρκετά μεγάλη απόσταση.

Πιο συγκεκριμένα, ένας οδηγός που προσπάθησε να αποφύγει την σύγκρουση, κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί, όμως προκλήθηκαν στο όχημα, σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα, αφού τα οχήματα κινούνταν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.





