Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Κροατία - Μαρόκο στον τελικό της “παρηγοριάς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν και η πορεία τους στο Κατάρ δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, Κροατία και Μαρόκο καλούνται να ξεπεράσουν την απογοήτευση των ημιτελικών και να παλέψουν για μια θέση στο βάθρο.

Το πρώτο αντάμωμά τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου που διεξήχθη στο «Al Bayt Stadium» της πόλης Αλ-Κορ δεν είχε ούτε γκολ, ούτε νικητή. Πιθανόν και να «βόλεψε» τόσο το Μαρόκο που ξεκίνησε την εντυπωσιακή πορεία του στο Μουντιάλ, όσο και την Κροατία η οποία άρχισε να ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή τη στα γήπεδα του Κατάρ.

Το απόγευμα (17/12, 17:00), ωστόσο, το διακύβευμα στη νέα μονομαχία των «λιονταριών του Άτλαντα» με τη «Χρβάτσκα» στο 45.857 θέσεων «Khalifa International Stadium» της πόλης Αλ-Ραγιάν είναι πολύ μεγαλύτερο και θα δώσει στον νικητή την καθόλα σημαντική 3η θέση στο Μουντιάλ του Κατάρ και μία ακόμη πιο γλυκιά γεύση για μία απ’ τις δύο ομάδες που υπερέβαλαν εαυτούς σε όλο το τουρνουά.

Οι Μαροκινοί και οι Κροάτες, μάζεψαν τα... κομμάτια τους μετά τους χαμένους ημιτελικούς και είναι έτοιμοι να δώσουν την τελευταία μάχη τους στη διοργάνωση του Κατάρ, για μια θέση στο «άτυπο βάθρο.

Τόσο ο Βαλίντ Ρεγκραγκί, όσο κι ο Ζλάτκο Ντάλιτς περιμένουν ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι απ’ το «άχρωμο» 0-0 της πρεμιέρας τους στο τουρνουά κι ένα πολύ πιο «γεμάτο» ματς, το οποίο θα προσπαθήσει να... κλέψει κάτι απ’ τη λάμψη του μεγάλου τελικού της Κυριακής (18/12, 17:00) ανάμεσα στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και τη Γαλλία του Κιλιάν Μπαπέ.

Ένας άλλος πολύ μεγάλος παίκτης, ο Λούκα Μόντριτς, ηγέτης της Κροατίας και για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της βαλκανικής χώρας, θα πει το απόγευμα (17/12) το δικό του «αντίο» στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Στα 37 του πλέον, γνωρίζει πως αυτό θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ της τεράστιας καριέρας του. Κι όσο κι αν ο Ντάλιτς άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να έχει στη διάθεσή του τον «γερόλυκο» Μόντριτς και στο Euro 2024 της Γερμανίας (εφόσον βεβαίως η «Χρβάτσκα» προκριθεί), το Παγκόσμιο Κύπελλο τον... αποχαιρετά το απόγευμα του Σαββάτου, με το νικητή της «Χρυσής Μπάλας» του 2018, να θέλει όσο τίποτε άλλο αυτή τη νίκη και την 3η θέση με την κροατική ομάδα.

Το Μαρόκο, η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά Μουντιάλ, θέλει να ολοκληρώσει την καταπληκτική πορεία του με άλλη μία μεγάλη επιτυχία. Ο Ρεγκραγκί, ωστόσο, δεν θα έχει πλέον σ’ αυτό το ματς το αρχηγό και ηγέτη της ομάδας του Ρομέιν Σαΐς, ο οποίος μπήκε κι έπαιξε τραυματίας στον ημιτελικό με τους Γάλλους, αλλά δεν... άντεξε τους πόνους στο μηρό του κι αντικαταστάθηκε, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του «Διόσκουρού» του στο κέντρο της άμυνας Ναϊέφ Αγκουέρ, αλλά και του αριστερού μπακ της Μπάγερν Μονάχου, Νουσαΐρ Μαζραουί.

Από την άλλη πλευρά οι Κροάτες θα περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή τους «λαβωμένους» Γιόσκο Γκβάρντιολ και Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν με τίποτα τον μικρό τελικό.

Εκτός απ’ την προ 24 ημερών συνάντησή τους, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν. Το 1996 έπαιξαν στον ημιτελικό του «King Hassan II International Cup», όπου έμειναν στο ισόπαλο 2-2, με τους Κροάτες να επικρατούν ακολούθως 7-6 στα πέναλτι.

Διαιτητής του μικρού τελικού θα είναι ο Αμπντουλραχμάν Αλ Γιασίμ από το Κατάρ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ταλέμπ Αλ Μαρί, Σαούντ Αλμακαλέχ και 4ο τον Βραζιλιάνο Ράφαελ Κλάους, ενώ στο VAR θα βρίσκονται ο Χιλιανός Χούλιο Μπασκουνάν και AVAR ορίστηκε ο Ολλανδός Πολ Φαν Μπέκελ. Στο offside VAR θα είναι ο Βραζιλιάνος Μπρούνο Πιρές και βοηθός του ο Αμερικανός, Αρμάντο Βιγιαρεάλ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Σούταλο, Σόσα, Μόντριτς, Γιάκιτς, Κόβατσιτς, Βλάσιτς, Κράμαριτς, Πέρισιτς.

ΜΑΡΟΚΟ (Βαλίντ Ρεγκραγκί): Μπόνο, Χακίμι, Ελ-Γιαμίκ, Ατιγιάτ-Αλάχ, Ουναχί, Άμραμπατ, Αμαλάχ, Ζιγιές, Εν-Νεσίρι, Μπουφάλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κονγκό: Εκατόμβη νεκρών από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Βαρκελώνη – Σαγράδα Φαμίλια: Φωταγωγήθηκαν οι δυο νέοι πύργοι

Μαγνησία: “Έθαψαν” κουτάβια σε γλάστρα (εικόνες)