Υγεία - Περιβάλλον

Λοιμώξεις του αναπνευστικού: η σημαντική αύξηση και τα μέτρα προστασίας

Οι συμβουλές για την προστασία των ευπαθών ομάδων στο γιορτινό τραπέζι.

Αυξητική τάση καταγράφουν οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας στη διασποράς της εποχικής γρίπης και της λοίμωξης RSV, ενώ ξεκάθαρα σταθερή είναι η κυκλοφορία του SARS-CoV-2. «Σε μία περίοδο φθινοπωρινή και αρχή χειμερινής μετά από τρία χρόνια δεν παρουσιάζεται έξαρση Covid-19. Είναι η πρώτη περίοδος που βλέπουμε ένα τέτοιο πρότυπο, δηλαδή δεν έχουμε αύξηση Covid-19, αλλά των υπόλοιπων λοιμώξεων του αναπνευστικού», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Παρασκευής, αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι ο ΕΟΔΥ σύντομα θα περάσει σε ένα σύστημα ενιαίας επιτήρησης των αναπνευστικών ιών, δηλαδή θα υπάρχει μια ενιαία έκθεση για όλους τους ιούς του αναπνευστικού.



Σημαντική αύξηση τις τελευταίες 5 εβδομάδες

Γενικά για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού όπως προκύπτει από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας της ΠΦΥ, «έχουμε σημαντική αύξηση τις τελευταίες πέντε εβδομάδες που είναι πιο σημαντική στα παιδιά», αναφέρει ο κ. Παρασκευής.

Αυτά τα περιστατικά περιλαμβάνουν όλες τις λοιμώξεις του αναπνευστικού και το σύστημα εργαστηριακής επιτήρησης «μας έχει δείξει ότι έχουμε αύξηση και στη γρίπη και από δειγματοληψίες φαίνεται ότι παρόμοια εικόνα ισχύει και για τον ιό RSV». Ο κ. Παρασκευής προσθέτει ότι τα ποσοστά των ανθρώπων με γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν αύξηση, με μεγαλύτερη στις ηλικίες 0-14 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία η αύξηση του ποσοστού θετικότητας στη γρίπη ανέρχεται στο 35% των ατόμων με συμπτώματα και κυρίαρχος είναι ο υπότυπος Η3Ν2. Ο κ. Παρασκευής εξηγεί ότι αυτές οι λοιμώξεις είναι πιο συχνές στα παιδιά, αλλά κατά κανόνα νοσούν ήπια. Το ελαφρώς παράδοξο φέτος, συμπληρώνει, είναι το γεγονός ότι εμφανίστηκαν νωρίτερα από το αναμενόμενο κάτι που συμβαίνει παγκοσμίως και συνέβη και στο νότιο ημισφαίριο που η χειμερινή περίοδος προηγήθηκε.



Μέτρα προστασίας και self test για το γιορτινό τραπέζι

Σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να γίνουν επικίνδυνες και να προκαλέσουν σοβαρή νόσο σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, σε άτομα μεγάλης ηλικίας ή σε άτομα που πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα. Σε αυτά τα άτομα συστήνεται ο εμβολιασμός και η τήρηση των γνωστών μέτρων προστασίας που συστήνονται και για τον SARS-CoV-2. Δηλαδή, η μάσκα, η αποφυγή συγχρωτισμού, η απομόνωση εάν υπάρχουν συμπτώματα, η αποφυγή της επαφής με ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Τις μέρες μάλιστα των γιορτών που υπάρχει μεγαλύτερη χαλάρωση, μεγαλύτερος συγχρωτισμός και επιπλέον επειδή θα βρεθούμε με άτομα μεγαλύτερων ηλικιών στο εορταστικό τραπέζι για να τους προφυλάξουμε, συστήνει τη διενέργεια self test ή αν τυχόν είμαστε συμπτωματικοί να αποφύγουμε την επαφή μας με τις ευπαθείς ομάδες.



Στρεπτόκοκκος και MERS

Σχετικά με την έξαρση περιστατικών στρεπτόκοκκου στο Ηνωμένο Βασίλειο ο κ. Παρασκευής αναφέρει ότι με δεδομένο ότι αυτή την περίοδο υπάρχει αύξηση περιστατικών, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό εμφανίζονται σοβαρά συμπτώματα ή σοβαρή νόσος. Ξεκαθαρίζει ότι στην Ελλάδα δεν έχουν εμφανιστεί κρούσματα και σημειώνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για κάποιο νέο στέλεχος ή νέο υπότυπο.

Ο κ. Παρασκευής ρωτήθηκε και για τον ιό MERS ή (γρίπη της καμήλας), με αφορμή δημοσιεύματα για υγειονομικούς φόβους στην Ευρώπη περί μεταφοράς του ιού από ποδοσφαιρόφιλους που παρακολουθούν το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο Κατάρ. «Είναι γνωστός ο ιός MERS, έχει εμφανιστεί στο παρελθόν. Ίσως υπάρξουν κάποια περαστικά στην Ευρώπη, δεν είναι κάτι όμως το οποίο μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη διασπορά, δεν μεταδίδεται εύκολα, αλλά δεν σημαίνει ότι ειδικά οι ταξιδιώτες ή όσοι είχαν επαφή με ταξιδιώτες από εκεί δεν θα πρέπει να είναι προσεκτικοί».

