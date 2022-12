Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: νεκρό μωρό μέσα σε χαλάσματα κτηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κτήριο δέχθηκε ρωσικό χτύπημα σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη της περιοχής.

Μέλη ομάδας διάσωσης ανέσυραν το πτώμα ενός αγοριού ηλικίας ενός έτους από τα χαλάσματα κτηρίου κατοικιών που δέχθηκε ρωσικό χτύπημα στην πόλη Κριβί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

«Είναι δύσκολο να γράφει κανείς για κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο σε μήνυμά του στο Telegram, αναφερόμενος στην επίθεση που έγινε χθες το πρωί, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συνολικά τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις δηλώσεις του αξιωματούχου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγνησία: “Έθαψαν” κουτάβια σε γλάστρα (εικόνες)

Ρέθυμνο: γυναίκα πέθανε την ώρα που έτρωγε

Οικονόμου για Σπυράκη: Ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη