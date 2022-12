Κοινωνία

Καιρός – θερμοκρασία: Σκωτσέζικο ντους… τις επόμενες μέρες

Από τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες την Κυριακή, θα περάσουμε σε καθαρά χειμωνιάτικες στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, με την απόκλιση στο θερμόμετρο να είναι διψήφια μέσα σε λίγες ώρες.

H ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών προς τη χώρα μας και την άνοδο της θερμοκρασίας σε τιμές αρκετά πάνω από τις συνήθεις για την εποχή.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η άνοδος της θερμοκρασίας θα κορυφωθεί σήμερα, ενώ την Κυριακή οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στη Νότια Ελλάδα, αλλά θα αρχίσουν να υποχωρούν στα κεντρικά και βόρεια.

Κατά το διήμερο Δευτέρας 19/12 και Τρίτης 20/12 η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη αλλά σημαντικότατη πτώση (μεγαλύτερη των 10 βαθμών) σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ λόγω της επικράτησης πολύ ενισχυμένων βοριάδων οι αισθητές θερμοκρασίες θα είναι αρκετά χαμηλές.

