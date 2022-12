Οικονομία

Καλάθι του Άη Βασίλη: Θα προστεθούν ακόμη 1000 κωδικοί

Τι ανέφερε σε δηλώσεις του από την αγορά του Ρέντη, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το καλάθι του Αη Βασίλη κάνει θραύση, οι τιμές είναι εμφανώς χαμηλότερες και όπως ενημερώθηκα από τις αλυσίδες παιχνιδιών θα προστεθούν άλλοι χίλιοι κωδικοί».

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μega κατά την επίσκεψη του στην αγορά του Ρέντη προκειμένου να επιβραβεύσει την πρωτοβουλία των εμπόρων να δημιουργήσουν το δικό τους καλάθι με φρούτα και λαχανικά.

Ο υπουργός συμμετείχε και σε εκδήλωση στην λαχαναγορά του Ρέντη με σκοπό να διανεμηθούν 40 τόνοι τροφίμων σε ενορίες, κοινωνικά παντοπωλεία και φορείς που στηρίζουν οικονομικά ασθενέστερους πολίτες.

Για το «καλάθι του νοικοκυριού» και την πορεία του ο υπουργός σχολίασε, «όποιος αγοράζει από το καλάθι του νοικοκυριού κερδίζει λεφτά» ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας καλαθιού του νοικοκυριού και στα κρεοπωλεία ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αν κι έχει συναντηθεί, πολλές φορές, με τους εκπροσώπους του κλάδου προκειμένου να δημιουργηθεί καλάθι στα κρεοπωλεία κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε και κάλεσε τους κρεοπώλες να το ξανασκεφτούν.

