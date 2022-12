Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: παγκόσμια υπόκλιση στον Μέσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έχουν πει ανα καιρούς δημοφιλείς σταρ του ποδοσφαίρου και όχι μόνο για τον Λιονέλ Μέσι.

«Ο καλύτερος όλων των εποχών», «μια ιδιοφυΐα», «ένας εξωγήινος»: Σημαντικοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου αλλά και άλλες διασημότητες υποκλίθηκαν στη διάρκεια των χρόνων στον Λιονέλ Μέσι.

Τον αρχηγό της Αργεντινής, που βρίσκεται μόλις έναν αγώνα, μόλις μία ημέρα μακριά από την... ποδοσφαιρική αιωνιότητα, που θα καταφέρει εάν καταφέρει να οδηγήσει αύριο την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου, στον τελικό (18/12-17:00) με την Γαλλία στο στάδιο Lusail, με τον οποίο θα ολοκληρωθεί το 22ο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.

Αυτά είπαν κατά καιρούς άνθρωποι του ποδοσφαίρου και όχι μόνο:

Πεπ Γκουαρντιόλα (πρώην προπονητής του Μέσι στη Μπαρτσελόνα 2008-2012, σε συνέντευξή του στο νοτιοαμερικάνικο κανάλι Telemundo Deportes, στις 12 Απριλίου):

«Τι αντιπροσωπεύει ο Λιονέλ στην καριέρα μου; Τα πάντα. Όλα, τα πάντα. Ένιωσα αυτό που πρέπει να έχει νιώσει ο Φιλ Τζάκσον. Ένιωσα σα να είχα τον τον Μάικλ Τζόρνταν, γιατί είχα τον Λιονέλ Μέσι. Υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που κυριαρχούν στο άθλημά τους με αυτή την ευκολία.»

«Λυπάμαι για όσους προσπαθούν να φτάσουν στον θρόνο του, αλλά είμαστε μπροστά από τον καλύτερο παίκτη, από κάθε άποψη. Μπορεί να κάνει τα πάντα, κάθε μέρα.»

Ντιέγκο Μαραντόνα (ο θρύλος και πρώην προπονητής της Αργεντινής (2008-2010), πέθανε το 2020:

«Ο Μέσι, μερικές φορές παίζει για τον Μέσι. Ξεχνάει τους συμπαίκτες του. Γίνεται Ντεπορτίβο Μέσι.» (2010).

«Αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος στον κόσμο, είναι σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Παίζει ποδόσφαιρο με τον Ιησού.» (2010)

«Είναι πιο εύκολο να μιλάς με τον Ομπάμα παρά με τον Μέσι». (2009)

«Τώρα ξέρω ποιος παίκτης θα πάρει τη θέση μου στο ποδόσφαιρο και το όνομά του είναι Λιονέλ Μέσι. Έχει κάτι διαφορετικό από άλλους παίκτες. Είναι ένας ηγέτης που δίνει το παράδειγμα.» (2010)

Κριστιάνο Ρονάλντο (ο μεγάλος αντίπαλος του Μέσι, σε συνέντευξή του στον Βρετανό τηλεοπτικό παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν, που μεταδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου:

«Είναι ένας απίστευτος, μαγικός, κορυφαίος παίκτης. Μοιραστήκαμε τη σκηνή για δεκαέξι χρόνια. Φανταστείτε, δεκαέξι χρόνια! Οπότε προφανώς έχω εξαιρετική σχέση με αυτόν. Είναι ένας τύπος που σέβομαι πραγματικά, ο τρόπος που μιλάει πάντα για μένα... Ένας υπέροχος τύπος που κάνει σπουδαία πράγματα για το ποδόσφαιρο.»

Ζεράρ Πικέ (πρώην συμπαίκτης του Μέσι στην Μπαρτσελόνα 2008-2021, τον Μάρτιο του 2018 σε μια συνέντευξη στο The Player's Tribune»:

«Είναι εξωγήινος. Δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη. Είναι ο μόνος παίκτης για τον οποίο, όταν τον είδα να παίζει για πρώτη φορά όταν ήμουν 13 χρονών, είπα στον εαυτό μου: "Α, αυτό το αγόρι δεν είναι άνθρωπος". Είναι δολοφόνος. Είναι ο καλύτερος που έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Το μεγαλείο του βρίσκεται στην εμμονή του να κερδίσει την μπάλα. Ίσως δεν φαίνεται στην τηλεόραση, αλλά στο γήπεδο, πρέπει να δείτε το πρόσωπό του όταν τρέχει να την κερδίσει από έναν αμυντικό. Η μαγεία του Μέσι, δεν είναι κάτι που μπορείτε να βρείτε στο YouTube. Είναι μια ευαίσθητη έκφραση στα μάτια του. Για να εξηγήσω το μεγαλείο του χρειάζομαι 5.000 λέξεις».

Αλλά αστέρια του ποδοσφαίρου

Σαμουέλ Ετό (πρώην συμπαίκτης του Μέσι στη Μπαρτσελόνα 2004-2009, το 2010): «Υπάρχει μόνο ένας Θεός στο ποδόσφαιρο, είναι ο Μέσι».

Νεϊμάρ, τον Σεπτέμβριο του 2022: «Ο Μέσι είναι ένας θεαματικός παίκτης, μια ιδιοφυΐα. Και εκτός γηπέδου, είναι κι αυτός. Είναι τιμή για μένα να παίζω δίπλα του.»

Ρονάλντο (το «φαινόμενο») το 2012: «Ο Μέσι είναι λαμπρός. Είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά θα είναι θρύλος μόνο όταν με την Αργεντινή κερδίσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.»

Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, το 2010: «Ο Μέσι είναι παίκτης του PlayStation. Πώς κάνει αυτό που κάνει; Δεν ξέρω. Αλλά είναι μοναδικό και υπέροχο.»

Τσάβι (πρώην συμπαίκτης του Μέσι στην Μπαρτσελόνα 2004-2015, το 2010): «Είναι το νούμερο ένα. Είναι το είδος του παίκτη που εμφανίζεται μόνο μία φορά κάθε τριάντα χρόνια.»

Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, (πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το 2012): «Ο Μέσι είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Ντιέγκο Μαραντόνα και τον Πελέ, στο πάνθεον, με τους καλύτερους όλων των εποχών».

Βιθέντε ντελ Μπόσκε «πρώην προπονητής της Ισπανίας, το 2017): «Νομίζω ότι ούτε ο Μαραντόνα ντρίμπλαρε έτσι, με αυτή την ταχύτητα.»

Τζόρτζιο Κιελίνι (πρώην διεθνής Ιταλός αμυντικός, 1 Ιουλίου 2021: «Ο Μέσι κι εγώ είμαστε δύο αριστερόχειρες, αλλά με λίγο διαφορετική τεχνική δυστυχώς».

Λουίς Φίγκο, το 2010: «Το να βλέπω τον Μέσι να παίζει μου δίνει ευχαρίστηση, είναι σαν να έχω οργασμό. Είναι απίστευτη απόλαυση.»

Διασημότητες που δεν ανήκουν στο ποδόσφαιρο

Φιντέλ Κάστρο, το 2010: «Εμφανίζεται σαν κεραυνός και, με τα πόδια ή με το κεφάλι, χτυπά την μπάλα με αυθάδη ταχύτητα».

Ραφαέλ Ναδάλ, το 2011: «Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει στην ιστορία».

Κόμπι Μπράιαντ,το 2016: «Ο Ροναλντίνιο (...) μιλούσα μαζί του και μου είπε: Κόμπι, άκου, θα σου συστήσω τον τύπο που θα είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Είπα: Μα είσαι ο καλύτερος! Μου είπε: Όχι, όχι αυτό το παιδί εδώ θα είναι ο καλύτερος . Αυτό το παιδί ήταν ο Λιονέλ Μέσι, που ήταν μόλις 17 ετών.

Μπαράκ Ομπάμα, το 2016: «Οι κόρες μου γνωρίζουν τον Πάπα Φραγκίσκο και τώρα θέλουν να γνωρίσουν τον Μέσι. Αλλά δεν το έχω καταφέρει.»

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγνησία: “Έθαψαν” κουτάβια σε γλάστρα (εικόνες)

Ρέθυμνο: γυναίκα πέθανε την ώρα που έτρωγε

Οικονόμου για Σπυράκη: Ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη