Κόσμος

Ρωσία: χιονοστιβάδα “κατάπιε” σκιέρ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει το βίντεο που δείχνει τον σκιέρ να χάνεται μέσα στην χιονοστιβάδα.

Ένα βιντεο που... κόβει την ανάσα κάνω τον γύρω του διαδικτύου, με ένα απίστευτο περιστατικό στη Ρωσία.

Η ρωσική Pravda έφερε στο φως, το βίντεο, από ένα περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου σε βουνό όταν μια παρέα σκιέρ περπατούσε στην άκρη μιας κορυφής.

Στις εικόνες που συγκλονίζουν, φαίνεται ένας σκιέρ, να "χάνεται" όταν το χιόνι που πατούσε κατέρρευσε καθώς προκλήθηκε χιονοστιβάδα.

Οι υπόλοιποι σκιέρ, ένας εκ των οποίων καταγράφει το περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στη νότια Ρωσία, άρχισαν τις φωνές όταν είδαν τον φίλο τους να εξαφανίζεται χωρίς, όμως, κανείς να προσεγγίζει την άκρη της κορυφής από τον φόβο να υπάρξει νέα χιονοστιβάδα.

Σύμφωνα με την Pravda ο σκιέρ που τον "κατάπιε" η χιονοστιβάδα, άγνωστο πώς, φαίνεται να έχει επιζήσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: γυναίκα πέθανε την ώρα που έτρωγε

Σταϊκούρας: Θα υπάρξουν και νέα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών

Άρτα: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι