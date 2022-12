Κοινωνία

Προϋπολογισμός: συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Συλλαλητήρια πραγματοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πριν την ολοκλήρωση της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι του Σαββάτου στην πλατεία Συντάγματος μπροστά από τη Βουλή, συλλαλητήριο συνδικάτων και μαζικών φορέων του λαϊκού κινήματος με κεντρικό σύνθημα «Κλιμακώνουμε την πάλη μας για Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς. Ενάντια στην ακρίβεια και τους πλειστηριασμούς».

Χιλιάδες εργαζόμενοι πίσω από τα πανό των σωματείων τους διαδηλώνουν για τις διεκδικήσεις και τα αιτήματά τους για αυξήσεις στους μισθούς ενάντια στον προϋπολογισμό που αναμένεται σήμερα να ψηφίσει η κυβέρνηση.

«Κουπόνια για το ρεύμα, κουπόνια φαΐ, σε λίγο θα μας δίνουμε κουπόνια για ζωή» και «Για τους εργαζόμενους δεν υπάρχει μία, λεφτά υπάρχουν μόνο για την εργοδοσία» είναι ανάμεσα στα συνθήματα των συγκεντρωμένων διαδηλωτών.

Πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από μέλη φοιτητικών συλλόγων, σωματείων και φορέων της πόλης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν να μην περάσει ο προϋπολογισμός, τον οποίο χαρακτηρίζουν “καρμανιόλα”. Μάλιστα, διεκδικούν χρηματοδότηση για καλύτερες υποδομές στην Παιδεία, πλαφόν στις τιμές ενέργειας και κατάργηση του ΦΠΑ, δωρεάν μετακινήσεις για όλους του φοιτητές, αυξήσεις μισθών και συντάξεων και να μπει φρένο στους πλειστηριασμούς.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο Γιάννης Κουρμούλης από τη Γραμματεία Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ, σημείωσε σε δηλώσεις του πως “κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός φέρνει δυσκολότερες συνθήκες για τους εργαζόμενους. Το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας και η ακρίβεια στα προϊόντα των super market είναι που καθορίζει τις βασικές μας διεκδικήσεις“.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου και κατευθύνεται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία ανάλογα με τα σημεία στα οποία κινείται η πορεία.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού ολοκληρώνεται απόψε στη Βουλή.

