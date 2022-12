Τεχνολογία - Επιστήμη

Σχοινάς: η Ευρώπη χρειάζεται μια επανάσταση δεξιοτήτων

Τι δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς σε εκδήλωση καινοτομίας που παρευρέθηκε στη Θεσσαλονίκη.

«Η Ευρώπη χρειάζεται μια επανάσταση δεξιοτήτων» τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προώθησή του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε διαγωνιστική εκδήλωση καινοτομίας, το μεσημέρι, στο Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της εταιρίας Cisco στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο φορέας του διεθνούς φεστιβαλ ψηφιακής καινοτομίας WMF (We Make Future), το Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις της Cisco.

Ο κ. Σχοινάς, με αφορμή την εκδήλωση, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη, όπως και όλη η χώρα, επωφελείται από την παρουσία ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων, ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και από τις επενδύσεις μεγάλων εταιριών τεχνολογίας και πρόσθεσε:

«Όλες αυτές οι ψηφίδες συνθέτουν το παζλ της καινοτόμου Ελλάδας, που πια προβάλλει ως πραγματικότητα, όχι ως στόχος» υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς.

Ο κ. Σχοινάς επεσήμανε ότι «η ατζέντα των δεξιοτήτων και της ψηφιοποίησης βρίσκεται στην καρδιά των ευρωπαϊκών σχεδιασμών» και πρόσθεσε:

«Και για εμάς, στην ευρωπαϊκή ατζέντα, τα "κλειδιά" στο δρόμο προς την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη είναι δεδομένα. Δεν είναι...πυρηνική φυσική, είναι τέσσερα πολύ απλά πράγματα. Είναι η καινοτομία, είναι η ψηφιοποίηση, είναι το πράσινισμα της οικονομίας και της κοινωνίας και του επιχειρείν και είναι, τέλος, οι δεξιότητες».

Συγκεκριμένα, για τις δεξιότητες και ιδιαίτερα για τις ψηφιακές δεξιότητες, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει λιγότερο από όσο απαιτείται καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε τομείς, όπως η υγεία, η ψηφιακή οικονομία, η αγροδιατροφη, κ.α., ενώ και γι' αυτούς που ήδη απασχολούνται σε τέτοιους κλάδους είναι απαραίτητη η ανάγκη προσαρμογής τους στις τάσεις που η σύγχρονη τεχνολογία επιβάλλει στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας και συνέχισε:

«Μέσα από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, τις δράσεις μας, τις χρηματοδοτήσεις μας πρέπει να κηρύξουμε αυτή την επανάσταση δεξιοτήτων στην Ευρώπη, η οποία όμως πρέπει να έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό: Πρέπει να είναι συνεκτική και συμπεριληπτικη».

Ο κ. Σχοινάς επεσήμανε ότι οι κοινοτικοί πόροι που θα κατευθυνθούν για την επανακαταρτιση και την επανεκπαίδευση και για τις ψηφιακές δεξιότητες δεν πρέπει να αποκλείουν κανένα, όσο μακριά κι αν βρίσκεται από τα αστικά κέντρα, ή τα κέντρα αποφάσεων.

«Η επανάσταση δεξιοτήτων που χριεαζεται η Ευρώπη πρέπει να είναι κάτι που θα μοιάζει με ανθρώπινο δικαίωμα» είπε ο κ. Σχοινάς και συμπλήρωσε: «Με μια στοιχειώδη υποχρέωση όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. να το εγγυηθούν, όχι μόνο για τους μέσα αλλά και για τους απ' έξω. Αυτούς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε μικρά χωριά σε μικρές κοινότητες, που δεν έχουν πρόσβαση στους παρόχους κατάρτισης».

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι το 2023 εχει ανακηρυχθεί ως ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων που «θα φέρει στο προσκήνιο όλους τους παρόχους δεξιοτήτων» και κάλεσε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εταιρίες και φορείς καινοτομίας, καθώς και την αυτοδιοίκηση, να συμμετάσχουν στις δράσεις που θα δρομολογηθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Ταυτόχρονα, ο κ. Σχοινάς επεσήμανε τους «γενναιόδωρους» ευρωπαϊκούς πόρους, που διατίθενται, αλλά και τις πολύ ισχυρές ρυθμιστικές συμφωνίες για την κυβερνοασφάλεια, την ασφάλεια των δικτύων, με στόχο όλοι οι Ευρωπαίοι να νοιώθουν επαρκώς προστατευμένοι από τις ψηφιακές απειλές, που συχνά μπορεί να αποπειρώνται να «εργαλειοποιήσουν», όπως είπε, οι «εχθροί της Ευρώπης για να την πλήξουν» και πρόσθεσε:

«Η κυβερνοασφαλεια πρέπει προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, που θα έχει ακριβώς την ίδια ανθεκτικότητα και το ίδιο βάθος με τις άμυνες απέναντι στις μη ψηφιακές απειλές».

Ο κ. Σχοινάς ανέφερε οτι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται «στο κέντρο μιας μετάβασης, ίσως όχι πάντοτε ορατής στην τοπική κοινωνία, αλλά υπαρκτής και πρόσθεσε: «Είναι μια μετάβαση, γρήγορη, προς ένα κέντρο αναδυόμενης καινοτομίας, τεχνολογίας, γνώσης, αυτό που λέμε: οικονομία της γνώσης». Σημείωσε, ότι σε αυτό το τοπίο έχουν τη θέση τους πολλές μεγάλες επενδύσεις από εταιρίες, όπως η Pfizer, Cisco, Deloitte, κ.α. καθώς και ερευνητικά κέντρα όπως το ΕΚΕΤΑ, ή ευρωπαϊκοί οργανισμοί, όπως ο ένας από τους δύο που εδρεύουν στη χώρα μας, το Cedefop στη Θεσσαλονίκη και ο ENISA στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του WMF αναδεικνύονται τρεις, από τις δεκαπέντε, προτάσεις start up εταιριών, οι οποίες θα προκριθούν στο μεγάλο τελικό του διεθνούς φεστιβάλ καινοτομίας στο Ρίμινι της Ιταλίας, στις 15-17 Ιουνίου του 2023.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και χαιρέτισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενώ παρέστησαν ο Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ Μανώλης Βλαχογιάννης, ο επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη Χρήστος Σαραντόπουλος, ο γενικός γραμματέας του ελληνοϊταλικού επιμελητηρίου Μάρκο Ντελαπούπα, ο διευθύνων σύμβουλος της Cisco για Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία και Μάλτα, Αντώνης Τσιμπούκης, ο διευθυντής του κέντρου ψηφιακού μετασχηματισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων της Cisco Νίκος Λαμπρογιώργος, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, κ.α.

Την εκδήλωση άνοιξε με ομιλία του ο ιδρυτής και CEO της Search On και υπεύθυνος του φεστιβάλ WMF, Cosmano Lombardo, καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

