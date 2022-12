Πολιτική

Υποκλοπές: Πολιτική αντιπαράθεση μετά το δημοσίευμα του EURACTIV

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» ανακοινώσεων με αντικείμενο τις υποκλοπές που δημοσίευσε το EURACTIV.

Του Γιάννη Τσακίρη

«Άνω κάτω» γίνεται το πολιτικό σκηνικό με το ρεπορτάζ του EURACTIV που αποκαλύπτει ότι η ΑΔΑΕ ζήτησε χθες από την COSMOTE ενημέρωση για το αν ήταν υπό παρακολούθηση οευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος και ο Τάσος Τέλλογλου. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο έλεγχος επιβεβαίωσε τις παρακολουθήσεις και ότι την έρευνα της ΑΔΑΕ επιχείρησε να παρεμποδίσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

«H εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν ισχύει σε καμία περίπτωση ότι παρεμποδίστηκε το έργο της Αρχής, ούτε ότι αμφισβητήθηκε η αρμοδιότητά της. Η COSMOTE εξέφρασε προβληματισμό για την διαδικασία του ελέγχου, καθώς ο σχετικός νόμος έχει αλλάξει πρόσφατα. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος προχώρησε απρόσκοπτα και συνεχίζεται. Η COSMOTE συνεργάζεται πάντα με όλες τις αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης.

Η ΑΔΑΕ από την πλευρά της με ανακοίνωση αναφέρει πως απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας στην ενάσκηση του καθήκοντος της και συνεργάζεται με κάθε συναρμόδιο φορέα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, «είναι αυτονόητο ότι η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών συνεχίζει και μετά τη δημοσίευση του τελευταίου νόμου (5002/22) την από το Σύνταγμα (άρθρο 19§2) και τον εκτελεστικό αυτού νόμο (3115/03) επιτασσόμενη ελεγκτική της αρμοδιότητα, σε σχέση με την διασφάλιση του επικοινωνιακού απορρήτου, ως οφείλει. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται ανοικτοί και εν εξελίξει διάφοροι έλεγχοι».

Σύμφωνα με το Documento, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου συνομίλησε με τη νομική σύμβουλο της Cosmote που ζήτησε την γνωμοδότησή του.

«Αρχικά, της εξέφρασα την γνώμη πως η έρευνα μπορούσε να γίνει. Στη συνέχεια όμως αφού διάβασα το νέο νόμο επικοινώνησα εκ νέου με την κ. Νικολαΐδου και της μετέφερα την άποψή μου ότι η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι δε μπορεί να γίνει έρευνα, γιατί δεν είναι νόμιμη», δήλωσε στην εφημερίδα ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

Ωστόσο όπως έλεγαν κύκλοι της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου το ζήτημα θα επιλυθεί με γνωμοδότηση που αναμένεται τις επόμενες μέρες

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι, «η σταθερή και καθαρή θέση μας είναι ότι η ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία στηρίζουμε και εμπιστευόμαστε, με την αμέριστη συνδρομή των δημοσίων αρχών, έχει αναλάβει ήδη τη διερεύνηση για τα λογισμικά παρακολούθησης και ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της ΕΥΠ. Η χώρα έχει θεσμούς, νόμους και κανόνες».

Η αντιπολίτευση πέρασε άμεσα στην επίθεση με πυρά εναντίον της κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση: «Από τη προηγούμενη εβδομάδα γνωρίζαμε ότι τελευταία γραμμή άμυνας του κ. Μητσοτάκη είναι η λάσπη και ο αντιπερισπασμός. Και ότι θα επιχειρήσει να το κάνει, μπας και διασωθεί για το όργιο παρακρατικών παρακολουθήσεων υπουργών, πολιτικών, δημοσιογράφων και αξιωματικών. Δε διαψευστήκαμε. Είναι όμως εντελώς προβλέψιμος και αυτός και ο πάντα πρόθυμος προπαγανδιστικός του μηχανισμός. Το ξαναζεσταμένο φαγητό των δήθεν παρακολουθήσεων επί ΣΥΡΙΖΑ, δε θα διασώσει όμως ούτε τον κ. Μητσοτάκη ούτε το παρακράτος του. Πρώτον γιατί αν όντως υπήρχαν στοιχεία, θα τα είχε προ πολλού προσκομίσει είτε στο δημόσιο διάλογο είτε στην εξεταστική όπου με επιμονή της ΝΔ και σύμφωνη γνώμη εξετάστηκε η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον και κυριότερο, διότι στοιχεία δεν υπάρχουν και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτα να κρύψει ή να φοβηθεί. Η ΕΥΠ από το 15 έως το 19, λειτούργησε με βάση τις Συνταγματικά προβλεπόμενες θεσμικές εγγυήσεις. Δεν καταστρέψαμε αρχεία, σε αντίθεση με τον κ. Μητσοτάκη και είμαστε στη διάθεσή του να ελέγξουμε μαζί όλες τις διατάξεις εκείνης της περιόδου, μια προς μια. Όλες τις διατάξεις που βρίσκονται εκεί που ο νόμος προβλέπει. Είτε στο αρχείο των παροχών, είτε της ΑΔΑΕ, είτε της εισαγγελίας. Ελπίζουμε να είναι σύμφωνος και το ίδιο να συμβεί και για τη περίοδο της δίκης του διακυβέρνησης. Και όχι να κρύβεται πίσω από το απόρρητο, τρέμοντας πως οι Ανδρουλάκης, Κουκάκης, Χατζηδάκης, Κύρτσος και Τέλλογλου είναι μόνο η αρχή».?

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, από πλευράς του: «Είναι πράγματι φιλότιμη η προσπάθεια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να βαφτίσει το ψάρι κρέας. τον καλούμε να πάρει θέση δημόσια για τη φερόμενη παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, στην έρευνα που διεξήγαγε η ΑΔΑΕ.Ο κ. Μητσοτάκης πιστός στα χνάρια του προκατόχου του χρησιμοποιεί τους "αρμούς της εξουσίας" για να κρύψει την αλήθεια».

Ο Γιάννης Οικονόμου, επέμεινε, ότι, «η αλήθεια θα λάμψει και οι όποιες ευθύνες θα αποδοθούν δικαίως μόνο εάν τηρηθούν ευλαβικά οι νόμιμες διαδικασίες. Κι αυτό είναι ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων. Η λεγόμενη «πολιτική διαχείριση» θεμάτων της δικαιοσύνης και η καθ΄οιονδήποτε τρόπο προσπάθεια παρέμβασης στο έργο της, είναι το πρώτο βήμα της εκτροπής και της παραθεσμικότητας, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλούσιο παρελθόν. Η Ελλάδα θα παραμείνει κράτος δικαίου, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των νοσταλγών του ολοκληρωτισμού».

