Τσίπρας: Αυτός ο Προϋπολογισμός θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι παρέδωσαν μια χώρα σε πτώχευση, μια χώρα με ανεργία, με καταθέσεις να έχουν μειωθεί.

«Αυτός ο Προϋπολογισμός θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 'Αρα θα είναι και ένας προϋπολογισμός που δε θα εφαρμοστεί», υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του για τον Προϋπολογισμό του 2023. Τόνισε ότι «πολύ σύντομα μια νέα προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα βρίσκεται σε αυτά εδώ τα έδρανα και θα αναλάβει να τον αναθεωρήσει και να κατανείμει με δικαιοσύνη τα βάρη αλλά και τις δυνατότητες».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι βασικό χαρακτηριστικό και του φετινού Προϋπολογισμού της κυβέρνησης, είναι «η κοινωνική αναλγησία, η αδικία, η προκλητική λεηλασία των μισθωτών και της μεσαίας τάξης, η προκλητική αφαίμαξη των αδύναμων στρωμάτων, των μη προνομιούχων και ταυτόχρονα η προκλητική εξυπηρέτηση λίγων και ισχυρών». Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ο πυρήνας της πολιτικής και το σχέδιό του είναι «η προκλητική αναδιανομή πλούτου και εισοδήματος από τους πολλούς σε λίγους ισχυρούς» και πως γι' αυτό «το αίτημα για αλλαγή και δικαιοσύνη παντού, κερδίζει κάθε μέρα έδαφος στην ελληνική κοινωνία».

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι η ΝΔ πανηγυρίζει πως έσωσε τη χώρα, «η παράταξη που έχει το θλιβερό προνόμιο να έχει χρεοκοπήσει τη χώρα δύο φορές, το 2009 και το 2014» και παρέδωσε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «μια χώρα οικονομικά χρεοκοπημένη». Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε μια κρίση «που φτιάξατε εσείς», σχολιάζοντας ότι σήμερα η ΝΔ κουνά το δάχτυλο. Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντέστρεψε την «πορεία καταστροφής» και πως όμως σήμερα η κυβέρνηση έχει ξαναγυρίσει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών σε κατάσταση χειρότερη κι από την εποχή των μνημονίων. «Μόνο που τώρα δεν υπάρχει η τρόικα για να επιβάλει περικοπές μισθών, αλλά ο μισθός και το εισόδημα πετσοκόβονται κάθε μήνα και κάθε μέρα, από τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο της βενζίνης, από τους λογαριασμούς του ρεύματος», τόνισε.

