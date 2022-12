Πολιτική

Προϋπολογισμός 2023 - Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν είναι βολικός κυβερνητικός εταίρος

Σφοδρή επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής προς την κυβέρνηση, απο το βήμα της Βουλής.

Αυστηρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε δριμεία επίθεση για το ζήτημα των παρακολουθήσεων.

«Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν προσφέρεται για λεηλασία ούτε είναι βολικός κυβερνητικός εταίρος », τόνισε ο κ. Κατρίνης και αντέκρουσε τις κυβερνητικές επικρίσεις πως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στρέφεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό ως πρόβλημα για την πολιτική σταθερότητα της χώρας και για τις ομαλές πολιτικές εξελίξεις και απευθυνόμενος στον κ.Μητσοτάκη είπε: «Μάλλον θα πρέπει να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι η χώρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σε εσάς. Θα πρέπει ίσως να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι δεν θα είστε πάντα στη θέση του πρωθυπουργού. Και επειδή είπαμε ότι δεν θα είστε πρωθυπουργός με τη δική μας στήριξη, δεν σημαίνει ότι θα είναι πρωθυπουργός ο κ.Τσίπρας».

Ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφερόμενος στην υπόθεση Καϊλή σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ που αποτελούσε στόχο απαξίωσης και δυσφήμισης έχει τελειώσει. «Στελέχη που χρησιμοποιούν το ΠΑΣΟΚ για την προσωπική τους ανέλιξη και πλουτισμό, δεν έχουν θέση στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη από στελέχη που διαπραγματεύτηκαν ή διαπραγματεύονται καρέκλες και διορισμούς με τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε.

Επίσης ανέφερε ότι είναι γνωστές οι υπόγειες διαδρομές που ήταν σε εξέλιξη, ενώ ισχυρίστηκε πώς «κάποιοι έχουν συνδρομική σχέση με υπόγειες διαδρομές και αποστασίες. Όμως, οι αποστασίες ποτέ δεν νομιμοποιήθηκαν από τη ζωή και την ιστορία».

Με αφορμή το ζήτημα των παρακολουθήσεων και τη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης, ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο πώς λειτουργούν οι αντίστοιχοι θεσμοί στις Βρυξέλλες στην πρόσφατη υπόθεση με το σκάνδαλο διαφθοράς.

«Στις Βρυξέλλες κανείς δεν είπε στους δημοσιογράφους της Le Soir που ερευνούσαν την δυσώδη υπόθεση χρηματισμού που αποκαλύφθηκε ότι κουράζουν. Στις Βρυξέλλες, κανείς δεν έθεσε υπό παρακολούθηση τους δημοσιογράφους που ερευνούσαν το σκάνδαλο, όπως έγινε εδώ με τον κ.Κουκάκη. Στις Βρυξέλλες, η Δικαιοσύνη κινήθηκε γρήγορα και έφερε αποτελέσματα, ενώ εδώ παρεμπόδισε την έρευνα ανεξάρτητης αρχής. Στις Βρυξέλλες, δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης και συσκότισης της υπόθεσης, όπως έγινε εδώ με πρωταγωνιστή την ίδια την κυβέρνηση».

Μιλώντας για τον προϋπολογισμό και την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, ο κ.Κατρίνης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση με την πολιτική που εφαρμόζει στην οικονομία ενισχύει τις ανισότητες και αποβαίνει εις βάρος των χαμηλόμισθων και των συνταξιούχων, ενώ ευνοεί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

«Πρόκειται για πλασματική εικόνα ότι πάει καλά η οικονομία», υπογράμμισε ο κ. Κατρίνης και προσέθεσε ότι δεν θα αλλάξει από την ειδυλλιακή περιγραφή του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη:

Οι παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα μειώθηκαν, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 63,2% και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 4,7 δισ. ευρώ.

στη χώρα μειώθηκαν, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 63,2% και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 4,7 δισ. ευρώ. Το 55% των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται είναι θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, με μισθούς κάτω των 400 ευρώ.

Τα 41 πρώτα δάνεια του Ταμείου που εγκρίθηκαν, δόθηκαν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, μετά από αξιολόγηση που αφέθηκε εν λευκώ στις τράπεζες.

Το δημόσιο χρέος σήμερα είναι μεγαλύτερο κατά 3 δισ. ακόμα και από το δημόσιο χρέος πριν γίνει το PSI. Ο εφιάλτης του δημόσιου χρέους δεν έχει απομακρυνθεί, είναι εδώ.

Οι Έλληνες πληρώνουν έμμεσους φόρους για τα καύσιμα , δυο φορές μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους χωρών της ΕΕ.

, δυο φορές μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους χωρών της ΕΕ. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι ανυπεράσπιστη απέναντι στην ακρίβεια και στην αισχροκέρδεια. Τρία εκατομμύρια πολίτες αντιμετωπίζουν άμεσο τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και 1,8 εκατομμύρια πολίτες στερούνται βασικά αγαθά για τη διαβίωση τους.

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει εγκλωβιστεί στον κυκεώνα του ιδιωτικού χρέους που ξεπερνά τα 270 δισ. ευρώ, 1.200.000 είναι τα κόκκινα δάνεια, ενώ 4.200.000 πολίτες χρωστάνε στην Εφορία.

«Όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν τον μέσο πολίτη, τους κανονικούς ανθρώπους, δεν τα γνωρίζουν ο κ.Μητσοτάκης και οι υπουργοί του. Γνωρίζουν, όμως, ανθρώπους σαν τον κ.Πάτση, που μπορεί να δανείζεται προνομιακά από τις τράπεζες για να πλουτίσει πάνω στους κόπους μιας ζωής χιλιάδων πολιτών, μέσα από πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας», τόνισε. Συμπλήρωσε ότι στη κυβέρνηση γνωρίζουν τους παρόχους ρεύματος και φυσικού αερίου που καταγράφουν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κέρδους στην Ευρώπη, πουλώντας ρεύμα σε διπλάσιες τιμές από ό,τι το αγόρασαν στο χρηματιστήριο ενέργειας. «Και επειδή τους γνωρίζουν, δεν τους αγγίζουν. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα αποτελούν την ιερή αγελάδα για αυτή τη κυβέρνηση», παρατήρησε ο κ.Κατρίνης.

Επίσης, επέκρινε την κυβέρνηση για δημιουργική λογιστική ανάλογη με τη πενταετία 2004-2010, επί κυβέρνησης ΝΔ, που οδήγησε στη χρεοκοπία και προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει.

