Σταϊκούρας: Προσκολλημένος στις αυταπάτες ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός των capital control

Τους"μύθους" του ΣΥΡΙΖΑ κατέρριψε ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

«Ο κ. Τσίπρας είναι παραλυτικά προσκολλημένος στις αυταπάτες, τις ψευδαισθήσεις, τις ιδεολογικές εμμονές, την πολιτική ανευθυνότητα», σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, που ανέβηκε στο βήμα της ολομέλειας της Βουλής, μετά την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Προτιμώ τους σκληρούς, τους έντιμους, τους έντονους διαλόγους, προς όφελος της κοινωνίας, παρά να επιβάλλουμε capital control στους πολίτες. Ο κ. Τσίπρας θα μείνει στην ιστορία, ως ο πρωθυπουργός των capital controls», είπε ο κ. Σταϊκούρας και απάντησε στους «δέκα μύθους του ΣΥΡΙΖΑ» στο τομέα της οικονομίας:

- Ο μύθος ότι «η οικονομία καταρρέει»: Η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, την απασχόληση, τα δημόσια οικονομικά, είπε ο κ. Σταϊκούρας που επισήμανε ότι τα spreads με τα οποία δανείζεται σήμερα η κυβέρνηση είναι τα μισά αυτών που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

- Ο μύθος ότι «η κυβέρνηση κακώς πανηγυρίζει για την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε όλα»: Ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε την ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα και είναι αυτός που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, είπε ο υπουργός Οικονομικών και επισήμανε ότι η Ελλάδα βγήκε από αυτήν το περασμένο καλοκαίρι και σήμερα οι θεσμοί μιλούν για ιστορική στιγμή και η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

- Ο μύθος ότι «η ΝΔ άφησε άδεια ταμεία αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε γεμάτα ταμεία»: Αν ήταν άδεια τα ταμεία, πως μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του, να πληρώνει μισθούς και συντάξεις, αφού δεν είχε πρόσβαση στις αγορές και στις δόσεις, σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι η συνολική δημόσια περιουσία που παρέλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 28 δισ. ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στη ΝΔ τη δημόσια περιουσία ακριβώς στο ύψος που την παρέλαβε. Ο κ. Σταϊκούρας είπε δε, ότι σήμερα η κυβέρνηση έχει τα ταμειακά διαθέσιμα που παρέλαβε, γιατί η Ελλάδα μπόρεσε με χαμηλό κόστος να βγει στις αγορές πολλές φορές.

- Ο μύθος ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ αύξησε τα φορολογικά έσοδα, λόγω νέων φόρων και ακρίβειας»: Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Σταϊκούρας, επί τέσσερα χρόνια μειώνει φόρους και συνεχίζει. Σημείωσε επίσης ότι το 2023, η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα στην ευρωζώνη που θα συνεχίσει να μειώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Οι μισθωτοί είχαν επίσης μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης 4% την τελευταία τριετία. Από τα παραπάνω φορολογικά έσοδα 6,8 δισ. ευρώ, μόλις 1,5 δισ. είναι επιπλέον έσοδα εξαιτίας της ακρίβειας. Την άλλη εβδομάδα, η κυβέρνηση δίνει 1,1 δισ. ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες.

- Ο μύθος ότι «η ΝΔ μειώνει δαπάνες για την υγεία»: Όμως το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ προέβλεψε για το 2019, στον προϋπολογισμό 3,8 δισ. για την υγεία. Το 2023 προβλέπονται δαπάνες 5,2 δισ., είπε ο υπουργός Οικονομικών. Πλέον αυτών, υπάρχουν δράσεις και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης επ' ωφελεία της δημόσιας υγείας.

- Ο μύθος ότι «η κυβέρνηση δεν ενισχύει γενναία νοικοκυριά και επιχειρήσεις»: Η στήριξη που προσφέρει αυτή η κυβέρνηση, σε αυτή την κρίση, είναι από τις πιο γενναίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είπε ο κ. Σταϊκούρας και επικαλέστηκε την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνει ότι η Ελλάδα δίνει το 2,3% του ΑΕΠ για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1,3% του ΑΕΠ.

- Ο μύθος ότι «η κυβέρνηση έπεσε έξω στις εκτιμήσεις της και η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη»: Ο κ. Σταϊκούρας υπενθύμισε τις εκτιμήσεις της Κριστίν Λαγκάρντ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ESM, τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ. Η πρωτοφανής κρίση τους αναγκάζει όλους να αναθεωρούν συχνά τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις τους, είπε ο υπουργός Οικονομικών και επισήμανε ότι με βάση τα στοιχεία του Νοεμβρίου, η Ελλάδα έχει τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη.

- Ο μύθος ότι «είναι η σημερινή κυβέρνηση που προχώρησε την άρση των πλειστηριασμών και σε ευνοϊκές διατάξεις για τα τραπεζικά στελέχη»: Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Το 2017, στην έκθεση του διοικητή της ΤτΕ αποτυπώνεται ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε το πλαίσιο προστασίας των τραπεζικών στελεχών, από ποινικές διώξεις και ενισχύθηκαν τα δικαιώματα των πιστωτών που κατέχουν εξασφαλίσεις. Σε νόμο του 2015 οι εταιρείες διαχείρισης νομιμοποιήθηκαν να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια για την είσπραξη των απαιτήσεων τους. Η οριζόντια άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας έγινε στις αρχές του 2019.

- Ο μύθος ότι «δεν δίνει η κυβέρνηση την ευκαιρία πρώτα στους ιδιοκτήτες, με εύλογη ρύθμιση να κρατήσει το σπίτι του»: Ο κ. Τσακαλώτος ως υπουργός Οικονομικών είχε πει ότι αυτό δεν είναι λογικό, σχολίασε ο κ. Σταϊκούρας.

- Ο μύθος ότι «η τετραετία ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερη»: Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα το 2015 ήταν 71,62. Το 2016 ήταν 71,62. Το 2017 ήταν 71,35. Το 2018 ήταν 72,12. Σήμερα το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη είναι 79,32, όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

Διευκρίνισε πάντως ότι η κυβέρνηση «δεν πανηγυρίζει», γιατί «υστερούμε από εκεί που θέλουμε να φτάσουμε», αλλά «η σύγκριση είναι καταλυτική». Επίσης ο μέσος όρος ανάπτυξης στην ευρωζώνη την περίοδο 2015-2018 ήταν 2,08, αλλά στην Ελλάδα ήταν 0,53%. Η ανάπτυξη στη διακυβέρνηση της ΝΔ, με μέσο όρο ανάπτυξης στην ευρωζώνη 1%, στην Ελλάδα η ανάπτυξη είναι 1,73%. Καταλυτική είναι η σύγκριση, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, στις ξένες επενδύσεις, στη μείωση της ανεργίας, στα κόκκινα δάνεια, στις καταθέσεις, στο δημόσιο χρέος.

