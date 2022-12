Κοινωνία

Missing Alert: Πού βρέθηκε η 15χρονη αγνοούμενη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 15χρονης που είχε εξαφανιστεί από την Νέα Σμύρνη. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 15χρονης που είχε εξαφανιστεί από την Νέα Σμύρνη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την εξαφάνιση της ανήλικης, για την οποία είχε σημάνει Missing Alert, αναφέρει τα εξής:

"Η Καλλιόπη Σ. 15 ετών, βρέθηκε σήμερα, 17.12.2022, και είναι καλά στην υγεία της.

Η ανήλικη εξαφανίστηκε στις 15.12.2022 από τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδόπολη "Αγία Βαρβάρα", στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 16/12/2022 και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Καλλιόπη Σ., για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί".

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Ο ρόλος της Καϊλή και του Τζόρτζι με την ηγετική ομάδα

Missing alert για την εξαφάνιση 37χρονου

Μάνδρα Αττικής: 161 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες