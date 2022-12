Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι ευχές με τους δημοσιογράφους, το Μέτσοβο και οι αποφάσεις

Χριστούγεννα στο Μέτσοβο θα κάνει ο πρωθυπουργός. Ο διάλογος με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών επισκέφθηκε, πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τούς ευχήθηκε καλές γιορτές.

«Χρονιά πολλά. Να ξεκουραστείτε γιατί το επόμενο διάστημα μας περιμένει πολλή κοινοβουλευτική δουλειά», είπε ο πρωθυπουργός.

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον πρωθυπουργό πού σχεδιάζει να κάνει γιορτές. «Θα πάω στην Ήπειρο», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θα πάτε στην Πρέβεζα;», τον ρώτησε δημοσιογράφος. «Στο βουνό παίρνονται οι αποφάσεις. Θα πάω στο Μέτσοβο. Έχουμε αποφάσεις να πάρουμε», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

