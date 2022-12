Πέθανε η Νέλιντα Πινιόν

Πολιτισμός

Άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Λισαβόνας. Η σορός της θα επαναπατριστεί στη Βραζιλία για να ενταφιαστεί στο μαυσωλείο της Βραζιλιάνικης Ακαδημίας των Γραμμάτων.

Η Βραζιλιάνα συγγραφέας και δημοσιογράφος Νέλιντα Πινιόν, η οποία είδε τα βιβλία της να μεταφράζονται σε πάνω από 30 χώρες, η πρώτη γυναίκα που αναδείχθηκε στη θέση της προέδρου της Βραζιλιάνικης Ακαδημίας των Γραμμάτων (ABL) και τιμήθηκε με πολλά βραβεία, πέθανε χθες Σάββατο σε ηλικία 85 ετών, ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος της.

«Η Νέλιντα Πινιόν πέθανε σήμερα (σ.σ. χθες Σάββατο) σε νοσοκομείο στη Λισαβόνα. Η αιτία του θανάτου της δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη», ανέφερε ο εκδοτικός οίκος Record σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η σορός της θα επαναπατριστεί στη Βραζιλία για να ενταφιαστεί στο μαυσωλείο της Βραζιλιάνικης Ακαδημίας των Γραμμάτων, σε νεκροταφείο στο Ρίο ντε Ζανέιρο.

«Πρόκειται για δυσαναπλήρωτη απώλεια για τη βραζιλιάνικη λογοτεχνία. Ήταν πιθανόν η σημαντικότερη Βραζιλιάνα συγγραφέας που βρισκόταν ακόμη στη ζωή», σχολίασε ο νυν πρόεδρος της ABL, ο Μερβάλ Περέιρα, στο τηλεοπτικό δίκτυο Globonews.

Γεννημένη στο Ρίο ντε Ζανέιρο το 1937, η Νέλιντα Πινιόν έλαβε το 2005 το βραβείο του ιδρύματος του πρίγκιπα των Αστουριών, που θεωρείται το ισπανικό Νόμπελ, για το σύνολο του έργου της.

Η Νέλιντα Πινιόν —το μικρό της όνομα είναι αναγραμματισμός αυτού του παππού της, του Ντανιέλ— δημοσίευσε κάπου είκοσι έργα, ανάμεσά τους τα μυθιστορήματα Το Σπίτι του Πάθους (1972), Η Δύναμη της Μοίρας (1977) και Η Δημοκρατία των Ονείρων (1984), πιθανόν το πιο επιτυχημένο βιβλίο της, εμπνευσμένο από την ιστορία της οικογένειάς της, που μετανάστευσε στη Βραζιλία από τη Γαλικία της Ισπανίας.

Εξελέγη μέλος της Βραζιλιάνικης Ακαδημίας των Γραμμάτων το 1989 και επτά χρόνια αργότερα έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρόεδρός της από την ίδρυσή της, έναν αιώνα νωρίτερα.

