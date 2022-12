Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Αργεντινή και Γαλλία μονομαχούν για το στέμμα

Η «μητέρα των μαχών» ανάμεσα στην Αργεντινή του Μέσι και τη Γαλλία του Μπαπέ.

Το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου γίνεται πραγματικότητα την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 17:00 με την αναμέτρηση του Τελικού ανάμεσα σε ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ και ΓΑΛΛΙΑ για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου της νέας πρωταθλήτριας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022. Ο Τελικός του FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ θα μεταδοθεί απευθείας σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου και σχόλιο Στέλιου Γιαννακόπουλου.

Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι στις 13:00 με την προβολή του επίσημου ντοκιμαντέρ της FIFA «Το χέρι του Θεού» για τον θρύλο του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα. Πρόκειται για το επίσημο ντοκιμαντέρ της FIFA για το Μουντιάλ του 1986, που έγινε στο Μεξικό και είχε απόλυτο ήρωα για την Αργεντινή τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Έναν χρόνο πριν από τη γέννηση του Λιονέλ Μέσι, ο Ντιέγκο έβαλε τις βάσεις για τον ποδοσφαιρικό μύθο που άφησε πίσω του και άφησε μια βαριά κληρονομιά για τις γενιές που ακολούθησαν και δεν έχουν καταφέρει ως τώρα να ξανασηκώσουν το τρόπαιο. Το «χέρι του Θεού», το «γκολ του αιώνα», το θρίλερ του τελικού με τη Δυτική Γερμανία του Ρουμενίγκε, αλλά και οι Πλατινί, Ζίκο, Λίνεκερ, Φραντσέσκολι, Έλκιερ, Μπουτραγκένιο και Ούγκο Σάντσεζ, έγραψαν μια από τις χρυσές σελίδες στην ιστορία των Μουντιάλ.

Στις 15:00 έρχεται το pre-game show του Τελικού με την εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ». Στέφανος Αβραμίδης, Βασίλης Σαμπράκος και Μιχάλης Τσόχος θα υποδεχτούν στο στούντιο της εκπομπής τον Πρωταθλητή Ευρώπης του 2004, Νίκο Νταμπίζα. Επίσης, θα προβληθεί αποκλειστική συνέντευξη του Γάλλου άσου του Ολυμπιακού Ματιέ Βαλμπουενά, ενώ για τον Τελικό θα μιλήσει σε ζωντανή σύνδεση και ο Γιώργος Παπαδάκης. Φυσικά, η εκπομπή θα περιλαμβάνει αφιερώματα στις δύο φιναλίστ και στους μεγάλους πρωταγωνιστές, συνεντεύξεις με απόψεις-προβλέψεις ενόψει του Τελικού, αλλά και εκπλήξεις.

Στις 17:00 ζωντανά και αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ και ΓΑΛΛΙΑ δίνουν τη μεγάλη μάχη για την κατάκτηση της χρυσής κούπας του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Ποδοσφαίρου 2022. Ο Λιονέλ Μέσι έχει την ευκαιρία να κλείσει την καριέρα του στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής σε έναν Τελικό, κατακτώντας ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Το μοναδικό τρόπαιο που του λείπει για να μπει, ως επιπλέον επιχείρημα αυτών που τον θεωρούν τον κορυφαίο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, πάνω ακόμα και από τους Μαραντόνα και Πελέ. Για να το καταφέρει, πρέπει να εκθρονίσει την εστεμμένη από το 2018 Πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία και να αποδείξει στον άξιο διάδοχό του στη θέση του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της νέας εποχής, Κιλιάν Εμπαπέ, πως κρατούσε την καλύτερη παράστασή του για το τέλος, ώστε να εισπράξει το πιο δυνατό χειροκρότημα.

Αμέσως μετά τη λήξη του Τελικού η «Ώρα Μουντιάλ» θα συνεχιστεί με το post-game show, ενώ στις 23:00 υπάρχει το καθιερωμένο βραδινό ραντεβού της εκπομπής με τους φιλάθλους, για ένα show αφιερωμένο στη νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, με όλες τις δηλώσεις και τις αντιδράσεις, αλλά και τα βραβεία της εκπομπής «Ώρα Μουντιάλ» στους κορυφαίους της διοργάνωσης.

Η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, από το Κατάρ αλλά και από τα στούντιο της Αθήνας, θα περιγράψουν και θα σχολιάσουν τον Μικρό Τελικό και τον Τελικό του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της Τελικής Φάσης, όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΡΟΑΤΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΓΑΛΛΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

