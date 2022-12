Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ο Άη Βασίλης με το έλκηθρο του… στην Τσιμισκή! (εικόνες)

Το αγροτικό που έγινε έλκηθρο και τα χαμόγελα μικρών και μεγάλων για το event.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους Θεσσαλονικείς το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης.

Ο Άη Βασίλης με το έλκηθρό του και τους μικρούς του βοηθούς έκανε βόλτα σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπως στην Τσιμισκή.

Υπό χριστουγεννιάτικους ήχους μοίρασε καραμέλες και χαμόγελα σε περαστικούς, αλλά και στους οδηγούς οχημάτων.

Πρόκειται για μια δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασβεσταριωτών «Γκόνος Γιώτας» από το Μελίσσι Γιαννιτσών, οι οποίοι μετέτρεψαν ένα αγροτικό σε έλκηθρο του Άη Βασίλη. Όπως εξήγησαν στο GRTimes. gr οι συμμετέχοντες στο event, κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων τα μέλη του συλλόγου περνούν από όλα τα χωριά του νομού Πέλλας και μοιράζουν δώρα και χαρά σε μικρά παιδιά.

Το έλκηθρο έφτασε στη Θεσσαλονίκη με τα παιδιά του συλλόγου και τον Άγιο Βασίλη να χαιρετούν τον κόσμο και να εύχονται «χρόνια πολλά» σε όσους βρίσκονταν στον κέντρο της πόλης κάνοντας βόλτες ή ψώνια στα μαγαζιά.

Αρκετοί, πάντως, ήταν εκείνοι οι οποίοι έσπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τους που πήραν… φωτιά.

