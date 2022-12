Κόσμος

Τουρκία: διάλογο μεταξύ Λιβύης και Αιγύπτου προτείνει η Άγκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές της Τουρκίας για τη διευθέτηση θαλασσίων ορίων μεταξύ Λιβύης και Αιγύπτου.

Διάλογο μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης προτείνει η Άγκυρα στις δύο χώρες για τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων τους, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Αναντολού επικαλούμενο τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Αίγυπτος η οποία ανακήρυξε μονομερώς τα θαλάσσια όριά της παραβιάζουν την υφαλοκρηπίδα της Λιβύης, όχι όμως και της Τουρκίας, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Διπλωματικές πηγές τις οποίες επικαλείται το Αναντολού αναφέρουν ότι τα θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη, τα οποία η Αίγυπτος καθόρισε μονομερώς στις 11 Δεκεμβρίου 2022 με 9 γεωγραφικές συντεταγμένες, δεν παραβιάζει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι πηγές τόνισαν ότι δεν είναι σαφές με ποια μέθοδο οριοθέτησης προσδιορίστηκαν τα θαλάσσια σύνορα, εάν ελήφθησαν υπόψη ειδικές/σχετικές γεωγραφικές συνθήκες και εάν τηρήθηκε πλήρως η αρχή της δικαιοσύνης.

Ακόμη, ανέφεραν ότι η εν λόγω θαλάσσια συνοριακή γραμμή τραβήχτηκε στα δυτικά της μέσης γραμμής μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας των δύο χωρών, παραβίασε τα δικαιώματα της υφαλοκρηπίδας της Λιβύης και ότι η λιβυκή πλευρά έκανε δήλωση στις 16 Δεκεμβρίου 2022 ότι τα δικαιώματά της παραβιάστηκαν με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα που εξέδωσε η Αίγυπτος.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ

Πέτσας: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2023 και θα προκύψει αυτοδυναμία Μητσοτάκη

Έγκλημα στο Μαρούσι - πατέρας θύματος: έμαθα από την τηλεόραση ότι η κόρη μου δολοφονήθηκε