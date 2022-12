Αθλητικά

ΝΒΑ: Οι Μπακς μπορούν και χωρίς τον Αντετοκούνμπο

Απόντος του Greek Freak, αλλά και του Μίντλεντον, τα «ελάφια» συνέτριψαν του Γιούτα Τζαζ.

Δύο βράδια μετά την ήττα με 41 πόντους στο Μέμφις, οι Μιλγουόκι Μπακς παρά το γεγονός ότι έπαιξαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κρις Μίντλετον-αμφότεροι με ενοχλήσεις στο γόνατο- νίκησαν με 123-97 τους φιλοξενούμενους Γιούτα Τζαζ.

Ο Μπόμπι Πόρτις σημείωσε 22 και πήρε 14 ριμπάουντ, ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 21 πόντους και οκτώ ασίστ και ο Μπρουκ Λόπεζ συνέβαλε με 18 πόντους και οκτώ ταμπλό, καθώς οι Μπακς ...σηκώθηκαν ξανά όρθιοι.

Η Γιούτα, που προερχόταν από διαδοχικές εντυπωσιακές νίκες επί της Νέας Ορλεάνης, έμεινε χωρίς σκορ για σχεδόν πέντε λεπτά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Όταν ο Αλεξάντερ-Ουόλκερ σημείωσε τους πρώτους πόντους των Τζαζ στο τέταρτο δεκάλεπτο με 7:04 να απομένουν, οι Μπακς είχαν ήδη καταλάβει τον απόλυτο έλεγχο με ένα σερί 13-0.

Ο Λάουρι Μαρκάνεν και ο Μάλικ Μπίσλι σημείωσαν από 18 πόντους για τους Τζαζ, οι οποίοι σκόραραν λιγότερους από 100 πόντους για μόλις δεύτερη φορά αυτή τη σεζόν. Αφού σημείωσαν 36 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Τζαζ κατάφεραν να σκοράρουν μόνο 14 στο αποφασιστικό τέταρτο.

Το ESPN ανέφερε ότι ο Τζο Ιγκλς αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του για τη σεζόν 2022-23 και τους Μπακς τα ξημερώματα της Τρίτης, αφού έχασε τους τελευταίους 10 μήνες λόγω τραυματισμού.

