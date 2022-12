Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Τελικός: ο “πόλεμος των άστρων” για την...αιωνιότητα

Τι αναφέρει ο διεθνής αθλητικός Τύπος για την μεγάλη αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2022.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 στο Κατάρ, ολοκληρώνεται σήμερα στον πυρετό ενός μεγάλου τελικού (17:00) μεταξύ του αστέρα της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι και του...κομήτη της Γαλλίας Κιλιάν Μπαπέ, με καθεμιά από τις δύο ομάδες να διεκδικούν ένα τρίτο αστέρι.

«Πάρτε αυτό το αστέρι για εμάς!», εκλιπαρεί η «Le Parisien» στην πρώτη της σελίδα. Το «Star Wars» εμφανίζεται επίσης στο πρωτοσέλιδο της «La Provence» και η «Ouest-France» μιλάει για «έναν τελικό τριών αστέρων», έναν τίτλο που επέλεξε επίσης η ισπανική αθλητική εφημερίδα Marca.

«Για την αιωνιότητα», αναφέρει απευθυνόμενη στους «Μπλε» η εφημερίδα «L'Equipe», σταματώντας στην «πρόκληση μιας ζωής» για τον Μέσι.

Με τον λαμπρό ντριμπλέρ της, η Αργεντινή μπορεί να «δώσει τέλος σε 36 χρόνια απογοήτευσης» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, υπενθυμίζει η La Nacion.

Η μονομαχία με τον Μπαπέ τράβηξε την προσοχή της αργεντίνικης εφημερίδας Clarin: είναι «ο άλλος τελικός» μεταξύ «του αστέρα που είναι ήδη θρύλος εναντίον του φοβερού Μπαπέ που θέλει οπωσδήποτε να κληρονομήσει τον θρόνο του».

Μπροστά στη μάζα των φλογερών οπαδών της Αργεντινής, δύο φιλοδοξίες θα συγκρουστούν στο στάδιο Lusail σε έναν τελικό που θα προσφέρει μέθη από τη μια πλευρά, αγωνία από την άλλη, και ένα μεγάλο ντέρμπι της αφήγησης αθλητικών ιστοριών.

Τέσσερα χρόνια μετά τη Μόσχα, η Γαλλία μπορεί να κερδίσει έναν δεύτερο συνεχόμενο τίτλο, μια πρωτόγνωρη επίδοση από τη Βραζιλία των Πελέ, Βάβα και Γκαρίντσα το 1962. Οι ελπίδες της στηρίζονται εν μέρει στον Μπαπέ, που σε δύο ημέρες θα γιορτάσει τα 24α γενέθλιά του.

Οι «Μπλε» έφτασαν στο Κατάρ σε μια ομίχλη απογοητευτικών αποτελεσμάτων, μαστιζόμενοι από αμφιβολίες τακτικής και κυριευμένοι από έναν καταιγισμό τραυματισμών. Αλλά μετατράπηκαν σε ένα «ψυχρό τέρας» που ξεπέρασε τα εμπόδια το ένα μετά το άλλο με αντοχή, αλληλεγγύη και την εμπειρία των επιζώντων του Μουντιάλ Ρωσίας (Ολιβιέ Ζιρού, Αντουάν Γκριεζμάν, Ραφαέλ Βαράν…).

Στο λυκόφως της καριέρας του, ο Μέσι (35 χρονών) ονειρεύεται να χαρίσει στη χώρα και τον εαυτό του το μοναδικό τρόπαιο που του λείπει για να γίνει επιτέλους «Βασιλιάς Λιονέλ», 36 χρόνια μετά τον τίτλο του «θεού» Μαραντόνα.

Ο Μέσι με τις επτά «Χρυσές Μπάλες» συνοδεύεται από έναν στρατό στην υπηρεσία του: οι «υπολοχαγοί» του Ροντρίγκο Ντε Πολ και Αλέξις Μακ Άλιστερ στη μέση, ο «στρατιώτης» Νίκολας Οταμέντι και ο «σύντροφός» του Κριστιάν Ρομέρο στην άμυνα, ο μοναδικός τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες και ο εκπληκτικός Χουλιάν Άλβαρες στην επίθεση.

Η Αργεντινή θα οδηγηθεί επίσης από τη φανταστική ορμή των δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων της.

Το αφεντικό των «Μπλε», Ντιντιέ Ντεσάνμπ είχε και άλλες ανησυχίες στο μυαλό του. Η κυκλοφορία ενός ιού (Covid-19, γρίπη, άλλη ίωση ή ο «ιός της καμήλας» οι διάφορες εκδοχές) εντός του γκρουπ έχει όντως επηρεάσει την εθνική Γαλλίας τις τελευταίες ημέρες.

Η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά από τώρα μέχρι την έναρξη, στις 17:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας, ενός πρωτόγνωρου τελικού στην ιστορία της διοργάνωσης.

Το τελευταίο σφύριγμα θα προσφέρει δάκρυα χαράς σε έναν από τους δύο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν,την γαλλικής ομάδας, ιδιοκτησίας Κατάρ, σε έναν τελικό που διοργανώνεται την ημέρα της εθνικής εορτή του Κατάρ, αφήνοντας εκείνα της λύπης για τον έτερο.

Το μικρό εμιράτο πλούσιο σε φυσικό αέριο, προσφέρει στον εαυτό του τη μέγιστη έκθεση στο τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου που διοργανώθηκε στον αραβικό κόσμο, μεταδόθηκε στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη και αμφισβητήθηκε όσα κανένα άλλο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ήδη παρών για τον ημιτελικό, έφτασε στη Ντόχα, μετέδωσε το πρακτορείο Τύπου του Κατάρ το πρωί της Κυριακής. Ο ομόλογός του της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάντες, επέλεξε να παρακολουθήσει τον τελικό από την τηλεόραση στο σπίτι του.

