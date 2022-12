Πολιτισμός

Η “Κραυγή της σιωπής”... “ζωντανεύει” από τον Μικρασιατικό Σύλλογο Καισαριανής

Η "Κραυγή της Σιωπής" του Σπύρου Τζόκα, πραγματεύεται την τραγική ιστορία της οικογένειας του Σπύρου Κοντούλη, μεγάλου ποδοσφαιριστή της εποχής του Μεσοπολέμου, που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ και την Εθνική Ελλάδος.

Η θεατρική Ομάδα του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής, παρουσιάζει την παράσταση "Η Κραυγή της σιωπής". Ένα έργο βασισμένο στο ιστορικό μυθιστόρημα του Σπύρου Τζόκα, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Γιώτας Ευσταθίου, την Πέμπτη 22 & Παρασκυή 23 Δεκεμβρίου, στις 19:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Καισαριανής.

Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ του Σπύρου Τζόκα, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα μνήμης. Είναι η τραγική ιστορία της οικογένειας του Σπύρου Κοντούλη, μεγάλου ποδοσφαιριστή της εποχής του Μεσοπολέμου, που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ και την Εθνική Ελλάδος. Μέσα από τη σύντομη διαδρομή της ζωής του αποτυπώνεται καρέ-καρέ η συγκλονιστική ιστορία της Ελλάδας του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Εξιστορούνται τα πάθη, τα όνειρα και οι ταλαιπωρίες της γερακίνας, της μητέρας του Σπύρου, και της οικογένειάς της στη Μικρασία και στην Ελλάδα.

Η οικογένεια του Μιχάλη και της Όλγας Κοντούλη βίωσε τις δραματικές περιόδους της πατρίδας μας με επώδυνο τρόπο. Ο πόλεμος του 1897, η ανασφάλεια του μικρασιατικού ελληνισμού, η εξαθλίωση στα Αμελέ Ταμπούρια, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και οι εκτοπισμοί. Και ύστερα οι ελπίδες, οι προσδοκίες: «Η Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών». Θα ακολουθήσει η τραγωδία στην προκυμαία της Σμύρνης και μετά το σκοτάδι και η απώλεια. Και η πορεία στο λασπωμένο δρόμο που δεν είχε τελειωμό. Πρόσφυγες στην Κοκκινιά, προσπαθούν να στεριώσουν στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Και στα αποκαΐδια του προηγούμενου πολέμου φουντώνει ο νέος. Κατοχή και Εθνική Αντίσταση, φυλακίσεις, εξορίες και εκτελέσεις…

Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ είναι η διαχρονική κραυγή της μικρασιάτισσας μάνας, που κυνηγημένη διαφύλαξε τα παιδιά της στον κατατρεγμό και της τα πήραν λίγα χρόνια αργότερα οι κατακτητές Γερμανοί και οι δοσίλογοι Έλληνες.

Στην εξιστόρηση της ζωής του Σπύρου Κοντούλη γίνεται αναφορά στα μεγάλα πολιτικά, πολιτιστικά και, κυρίως, αθλητικά γεγονότα της περιόδου και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου εκείνης της εποχής, ενώ αναδεικνύεται η συμμετοχή και ο ηρωικός αγώνας των ελλήνων αθλητών στο αλβανικό μέτωπο και στην εθνική αντίσταση.

Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:

Βούλα Αθηναίου, Αργυρώ Αετοπούλου, Μαρουδιά Βακάλη, Χριστίνα Βασιλοπούλου, Κώστα Γαβριλάκη, Ρούλα Γεωργακοπούλου, Τάσος Γεωργάς, Τασούλα Γκανά, Γρήγορης Ευσταθίου, Μαριάννα Καμπάνταη, Βαγγελίτσα Καραμπέτσου, Νεκταρία Κουφού, Σταυρούλα Κουφού, Χρήστος Λιοντζόπουλος, Αντώνης Ραζής, Νίκος Σάββας, Σοφία Τσαμτσούρη, Βασιλική Τσομώκου, Αντιγόνη Τσουρουπάκη, Σπύρος Χαιντούτης, Σοφία Χατζηλεωνίδου, Βίκυ Χατζηστόγια



Στις κινηματογραφικές λήψεις: Απόστολος Ασημακόπουλος

