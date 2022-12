Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή τους ένας νέος τα ξημερώματα της Κυριακής.

Έχασε τη ζωή του ένας 34χρονος οδηγός του οχήματος που εξετράπη της πορείας του στο 3ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Λιτοχώρου – Πλάκας Λιτοχώρου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ο άτυχος 34χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 05:00 το πρωί, το όχημα που οδηγούσε με κατεύθυνση το Λιτόχωρο, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τον ανέσυραν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του.

Προανάκριση για το θλιβερό συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Δίου – Ολύμπου.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Πυκνή ομίχλη σκέπασε την πόλη

Πέθανε η Νέλιντα Πινιόν

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ