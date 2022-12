Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

Ποιο ήταν το επίκεντρο και ποιο το μέγεθος της σεισμικής δόνησης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Νότια Εύβοια, που έγινε αισθητή και στην Αττική.

Σύμφωνα με τηνν αυτόματη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 14:11 το μεσημέρι επτά χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του χωριού Ζάρακες στα νότια του νησιού.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

