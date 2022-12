Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: τριμερής συνάντηση για τις σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας

Το τετ α τετ, φαίνεται να έγινε στις Βρυξέλλες, υπό Γερμανική "εποπτεία". Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Την προσπάθεια "αναζωπύρωσης" των ελληνοτουρκικών σχέσεων, προβάλλουν ΜΜΕ της Τουρκίας, καθώς αναφέρουν ότι υπήρξε τριμερής συνάντηση στις Βρυξέλλες, που στόχο είχε την αναθέρμανση των διμερών σχέσεων παρά το μπαράζ προκλητικών δηλώσεων από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της "Sabah", ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας, Γενς Πλέτνερ και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού Άννα - Μαρία Μπούρα είχαν τριμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες την περασμένη Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα της αναζωογόνησης των διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, συνάντηση της διευθύντριας του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού Άννας Μαρίας Μπούρα και του διπλωματικού συμβούλου του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπράημ Καλίν έγινε στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση, επ'ευκαιρία της παρουσίας και των δύο στη βελγική πρωτεύουσα - της διπλωματικής συμβούλου του Πρωθυπουργού με αφορμή το Ευρωπα'ι'κό Συμβούλιο που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης - έγινε την Παρασκευή στα γραφεία της γερμανικής αντιπροσωπείας, παρουσία του διπλωματικού συμβούλου του γερμανού καγκελαρίου.

Στόχος να αποκατασταθεί ο δίαυλος επικοινωνίας σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων, ο οποίος είχε ατονήσει.

Ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα πρέπει να παραμείνουν ανοικτοί.

