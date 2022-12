Αθλητικά

Άμπου Ντάμπι: ο Τσιτσιπάς κατέκτησε το τρόπαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας τενίστας πήρε μια "άτυπη" ρεβάνς απέναντι στον Ρούμπλεφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 6-2, 4-6, 6-2. τον Αντρέι Ρούμπλεφ στον τελικό του τουρνουά επίδειξης Mubadala Tennis World Championship που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι, και κατέκτησε το τρόπαιο.

Παίρνοντας έτσι μια «άτυπη» ρεβάνς από τον Ρούμπλεφ για την ήττα του στα ATP Finals στο Τορίνο πριν από σχεδόν ένα μήνα, στη φάση των ομίλων, μια ήττα που δεν επέτρεψε στον Έλληνα πρωταθλητή να φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε εντυπωσιακά τον τελικό κατακτώντας τα πρώτα 4 games και έκανε δικό του το πρώτο σετ σε λίγο περισσότερο από μισή ώρα.

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς έδειξε να αντιμετωπίζει προβλήματα από τις επιστροφές του Ρούμπλεφ, που βρήκε εύκολους πόντους από το σερβίς του και έφτασε στο game με 6-4, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε εντυπωσιακά στο 3ο σετ , κάνοντας break επιστρέφοντας μάλιστα από το 15/40, κάνοντας το 1-0. Έκανε το 2-0 στο σερβίς του και με νέο break έφτασε στο 3-0, κάνοντας στη συνέχεια εύκολα το 4-0.

Ο Ρούμπλεφ μείωσε στο 5ο game (4-1) όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει να αλλάξει τις ισορροπίες, επιτρέποντας στον Τσιτσιπά να πανηγυρίσει στη δεύτερη συμμετοχή του στο τουρνουά, τον τίτλο για πρώτη φορά.



Νωρίτερα ο Κάσπερ Ρούουντ επικράτησε με 6-1, 6-4 Κάρλος Αλκαράθ σε 68 λεπτά στον «μικρό τελικό», και κατέκτησε την τρίτη θέση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη

“Qatar Gate”: η διαδρομή του χρήματος, τα... μπιμπερό και οι ΜΚΟ “πλυντήρια” (βίντεο)