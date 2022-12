Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η... ιστορία των φιναλίστ και η “μονομαχία” Ευρώπης-Νότιας Αμερικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τόσο η Αργεντινή όσο και η Γαλλία θα επιδιώξουν να σηκώσουν το πιο πολυπόθητο τρόπαιο του ποδοσφαίρου για τρίτη φορά.

Μετά από 63 αγώνες, ξεκινώντας από τις 20 Νοεμβρίου, Αργεντινή κα Γαλλία στον τελικό (17:00) στο στάδιο Lusail, «τραβάνε» το κορδόνι της αυλαίας, προκειμένου το 22ο Παγκόσμιο Κύπελλο να περάσει στα βιβλία της ιστορίας.

Τόσο η Αργεντινή όσο και η Γαλλία θα επιδιώξουν να σηκώσουν το πιο πολυπόθητο τρόπαιο του ποδοσφαίρου για τρίτη φορά και ως εκ τούτου να γίνουν η τέταρτη πιο επιτυχημένη χώρα στη διοργάνωση, μετά τη Βραζιλία (πέντε νίκες), τη Γερμανία και την Ιταλία (και οι δύο τέσσερις).

Αυτή είναι η έκτη παρουσία της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νικήτρια το 1978 και το 1986, δευτεραθλήτρια το 1930, το 1990 και το 2014.

Η Γαλλία εμφανίζεται στον τέταρτο τελικό της, έχοντας πανηγυρίσει το 1998 και το 2018, και χάσει -στα πέναλτι- το 2006.

Το ρεκόρ της Αργεντινής σε τελικούς απέναντι σε Ευρωπαίους αντιπάλους είναι δύο νίκες ακολουθούμενες από δύο ήττες, ενώ ο μοναδικός προηγούμενος τελικός της Γαλλίας εναντίον μιας ομάδας της Νότιας Αμερικής, στέφθηκε με μια νίκη 3-0 εναντίον της Βραζιλίας το 1998.

Η Αργεντινή έχει νικήσει τρεις ευρωπαϊκές ομάδες στο Κατάρ, την Πολωνία, την Ολλανδία (στα πέναλτι) και την Κροατία, ενώ αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι της Γαλλίας στο τουρνουά με αντίπαλο τη Νότια Αμερική.

Οι «Les Bleus» βρίσκονται σε αήττητο σερί δέκα αγώνων απέναντι σε ομάδες της Νότιας Αμερικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Νίκησαν τρεις από αυτούς καθ' οδόν προς την επιτυχία τους το 2018, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής με 4-3 στη φάση των «16» στο Καζάν, όπου μάλιστα έκαναν ανατροπή για να κερδίσουν με δύο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ.

Αν και αυτή ήταν η πιο πρόσφατη ήττα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο από μια ευρωπαϊκή ομάδα, η τελευταία ήττα της Γαλλίας από την ομάδα της Νότιας Αμερικής στους τελικούς ήταν από την Αργεντινή το 1978, όταν ηττήθηκαν με 2-1 στη φάση των ομίλων από τους μετέπειτα πρωταθλητές στο Μπουένος Άιρες.

Η πρώτη από τις τρεις αναμετρήσεις τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε στο εναρκτήριο τουρνουά του 1930 και ήταν η πρώτη αναμέτρηση της Αργεντινής σε τελικούς, την οποία κέρδισε με 1-0.

Σε όλους τους αγώνες μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των φιλικών, η Αργεντινή κέρδισε έξι και η Γαλλία τρεις, με τρεις ισοπαλίες. Οι ομάδες δεν έχουν συναντηθεί από εκείνη την αναμέτρηση του 2018 στη Ρωσία.

Έχουν γίνει δέκα προηγούμενοι τελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA μεταξύ ομάδων της Νότιας Αμερικής και της Ευρώπης. Ενώ το ρεκόρ είναι 7-3 υπέρ της Νότιας Αμερικής, οι τελευταίοι έξι τέτοιοι τελικοί έχουν βγάλει διαφορετικούς νικητές, με την Ευρώπη να επικρατεί στον πιο πρόσφατο, όταν η Γερμανία νίκησε την Αργεντινή με 1-0 μετά την παράταση το 2014.

Η τελετή λήξης

Πριν από την έναρξη του μεγάλου αγώνα, θα γίνει η τελετή λήξης που υπόσχεται να μείνει για πάντα στις μνήμες των 88.000 θεατών που αναμένονται στο στάδιο.

«Μετά από μια τελετή έναρξης που γιόρτασε τη γεφύρωση των χασμάτων και τη γνωριμία μεταξύ μας πέρα από τις διαφορές μας, η τελετή λήξης θα διαρκέσει 15 λεπτά και θα αναφέρεται στον κόσμο που συναντήθηκε για τις 29 ημέρες του τουρνουά μέσα από ποίηση και μουσική», αναφέρει η FIFA.

Το «A Night to Remember» (μία βραδιά να θυμάσαι) θα ολοκληρωθεί με έναν συνδυασμό τραγουδιών από το επίσημο Soundtrack, που σημάδεψαν αξέχαστες στιγμές του τουρνουά.

Ερμηνεύοντας ζωντανά στο πλήθος του σταδίου και στο παγκόσμιο κοινό, ο Νταβίντο και η Αϊσα θα τραγουδήσουν «(Hayya Hayya) Better Together» (καλύτερα μαζί), ο Οζούμα και ο Γκιμς το «Arhbo», ενώ θα είναι παρούσα και η πλήρης γυναικεία σύνθεση του «Light the Sky».

Ειδήσεις σήμερα:

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη

“Qatar Gate”: η διαδρομή του χρήματος, τα... μπιμπερό και οι ΜΚΟ “πλυντήρια” (βίντεο)