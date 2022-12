Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: 16χρονος αυτοπυροβολήθηκε, αφού κάλεσε στο 112

Σε ποια κατάσταση βρήκαν τον έφηβο οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σπίτι του, μετά το προειδοποιητικό τηλεφώνημα στο 112.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ένας 16χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος κάλεσε την τηλεφωνική γραμμή 112 και είπε ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του κλείνοντας αμέσως το τηλέφωνο.

Μετά το τηλεφώνημα ενημέρωθηκαν πυροσβεστική και αστυνομία άνδρες των οποίων έφτασαν στο σπίτι στο Παλαιό Φάληρο από το οποίο είχε γίνει το τηλεφώνημα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Oι Αρχές Ασφαλείας ερευνούν το ενδεχόμενο το παιδί να ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του και χρησιμοποίησε το όπλο που είχε ο πάτερας του στο σπίτι με νόμιμη άδεια.

