Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Νεκρός ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο. Κατέληξε ο ανήλικος που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο 16χρονος, που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο.

Ο ανήλικος γύρω στις 14:00 τηλεφώνησε στο 112 και δήλωσε ότι θέλει να δώσει τέλος στη ζωή του.

Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο έφτασαν στο σπίτι του επί της οδού Πέλοπος, όπου και τον εντόπισαν τραυματισμένο με πυροβόλο όπλο.

Το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το όπλο που αυτοπυροβολήθηκε είναι 9αρι και φέρεται να ανήκει νομίμως στον πατέρα του.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Ferrari κόπηκε στα δύο - Νεκρός ο οδηγός (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη

Μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου