Κοινωνία

Γαλάτσι - Τουρκοβούνια: Θρίλερ με πτώμα στα λατομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σορός εντοπίστηκε στα Τουρκοβούνια, κοντά στο παλιό λατομείο.Επί τόπου έσεπυσαν αστυνομικοί, αλλά και πυροσβέστες.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Τουρκοβούνια κοντά στο παλιό λατομείο, στο Γαλάτσι.

Την σορό βρήκε ένας περιπατητής και στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομία και πυροσβεστική.

Κατά την ανάσυρσή του άτυχου άνδρα διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε σήψη. Φως στα αίτια θανάτου του αναμένεται να δώσει η νεκροψία - νεκροτομή, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Ferrari κόπηκε στα δύο - Νεκρός ο οδηγός (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη

Μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου