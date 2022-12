Αθλητικά

Τελικός Μουντιάλ 2022: Αργεντινή και Μέσι κατέκτησαν το τρόπαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από ένα β' ημίχρονο με έντονα στοιχεία θρίλερ και μια ανάλογη παράταση, το τρόπαιο κατέληξε στην Εθνική Αργεντινής που νίκησε την Εθνική Γαλλίας στα πέναλτι.

Η Εθνική Αργεντινής και ο Λιονέλ Μέσι (σημ: για πρώτη φορά) κατέκτησαν το τρόπαιο του του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, καθώς κέρδισε την Εθνική Γαλλίας του Κιλιάν Μπαπέ, μετά από έναν αγώνα θρίλερ στο β' ημίχρονο της κανονικής διάρκειας του αγώνα, στο οποίο η Γαλλία ισοφάρισε σε 2-2, από 2-0 που έχανε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ακολούθησε μια αγωνιώδης παράταση, όπου οι ομάδες πέτυχαν από 1 γκολ έκαστη με τους Μέσι και Μπαπέ και έτσι με σκορ 3-3 και χατ τρικ του Μπαπέ ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Πρώτοι εκτέλεσαν ο Μπαπέ για την Γαλλία και ο Μέσι για την Αργεντινή, οι οποίοι ευστόχησαν. Ο Μαρτίνες απέκρουσε το δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσαν οι Γάλλοι και ακολούθως ο Ντιμπάλα ευχτόχησε κάνοντας το 2-1 υπέρ της Αργεντινής.

Ο Μαρτίνες απέκρουσε και το τρίτο πέναλτι της Γαλλίας, ακολούθως οι Αργεντίνοι ευστόχησαν και το σκορ στα πέναλτι διαμορφώθηκε σε 3-1. Οι Γάλλοι έβαλαν το τέταρτο πένταλτι που εκτέλεσαν, όπως ομως και οι Αργεντίνοι, οι οποίοι κατέκτησαν την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με 4-2 στα πέναλτι.

Έτσι,. 36 χρόνια μετά (1986) τον θρίαμβο στο Μεξικό και ύστερα από δύο χαμένους τελικούς (1990 και 2014), η Αργεντινή, στην 6η της παρουσία σε τελικό Μουντιάλ, αποκαθήλωσε την μέχρι σήμερα κάτοχο του τροπαίου, Γαλλία και για τρίτη φορά στην Ιστορία της κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ένας τελικός που θα μείνει αξέχαστος σε όλο τον κόσμο που τον παρακολούθησε, με τη συγκλονιστική του εξέλιξη. Για 80 λεπτά η ομάδα του Σκαλόνι έκανε «πάρτι» απέναντι στους «τρικολόρ» και με το 2-0 (23΄ Μέσι, 36΄ Ντι Μαρία) μέχρι το 80΄ έδειχνε πως θα έφτανε άνετα στη νίκη, ωστόσο, ο Κιλιάν Μπαπέ είχε διαφορετική άποψη και μέσα σε ένα λεπτό έφερε τον καταληκτικό αγώνα στα ίσια (80΄πεν., 81'). Στην παράταση η Αργεντινή προηγήθηκε ξανά με τον Μέσι στο 108΄, αλλά και πάλι ο Μπαπέ με το δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσε (118΄) έστειλε τον αγώνα στη «ρώσικη ρουλέτα».

Εκεί, όπου ο Εμιλιάνο Μαρτίνες νίκησε τον Κομάν, ο Τσουαμενί αστόχησε και η ομάδα της Νότιας Αμερικής πήρε αυτό που δικαιούτο με βάση τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης με 4-2.

Μπροστά σε 90.000 φιλάθλους, που κατέκλυσαν το «Λουσαΐλ Αϊκόνικ Στάντιουμ», εκ των οποίων περίπου 50.000 ήταν φίλοι της Αργεντινής και περίπου 7.000 των Γάλλων, ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή του το Κύπελλο που τόσο πολύ του έλλειπε και για το οποίο πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, πραγματοποιώντας μία συγκλονιστική εμφάνιση.

Στα 35 του χρόνια, ως αρχηγός της «αλμπισελέστε», στο τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο, έγραψε με «χρυσά γράμματα» το όνομά του στην Ιστορία των διοργανώσεων, όντας ο δεύτερος σκόρερ του τουρνουά (7 γκολ), ο ρέκορντμαν συμμετοχών σε Μουντιάλ (26), ρέκορντμαν σε συνολικά λεπτά συμμετοχής (άφησε πίσω τον Πάολο Μαλντίνι), κορυφαίος σκόρερ της Εθνικής σε Παγκόσμια Κύπελλα (13) και, πλέον, δεν θα πρέπει ν΄ αμφιβάλλει κανείς για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που ανέδειξε ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πριν από 1.617 ημέρες η Γαλλία στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για 2η φορά στην ιστορία της στον τελικό της διοργάνωσης της Ρωσίας, μετά το 4-2 επί της Κροατίας. Απόψε, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, ήταν... απούσα για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην προσπάθειά της για το back to back.

Παρ΄ όλα αυτά κατάφερε να φέρει προς στιγμή τα πάνω κάτω με τον κορυφαίο παίκτη της, Κιλιάν Μπαπέ. Ο 24χρονος άσος της Παρί έκανε ότι περνούσε από το χέρι του, αλλά δεν ήταν... γραφτό για να οδηγήσει την ομάδα του στο back to back. Με τα 11 γκολ που έχει σημειώσει στα δύο Μουντιάλ (πρώτος σκόρερ στο Κατάρ με 8) που έλαβε μέρος έγινε ο νεαρότερος παίκτης στα χρονικά των διοργανώσεων που πετυχαίνει αυτό τον αριθμό τερμάτων και σαφώς στο μέλλον θα έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει πολλά τρόπαια.

Τα γκολ της κακονικής διάρκειας του αγώνα

Η Αργεντινή πήρε «κεφάλι» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στη Γαλλία! στο 23'. Ο Ντι Μαρία μπήκε στην περιοχή στο 21΄, σπρώχτηκε από τον Ντεμπελέ και ο Μαρτσίνιακ υπέδειξε το πέναλτι, με το οποίο... συμφώνησε και το VAR. Ο Μέσι έστειλε στην άλλη γωνία τον Λιορίς και με το έκτο του γκολ στο Μουντιάλ η Αργεντινή πήρε το προβάδισμα (1-0).

Η κυριαρχία των παικτών της «αλμπισελέστε» ήταν ολοκληρωτική στον αγωνιστικό χώρο, απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου που ήταν πραγματικά (και κατ΄ ανεξήτητο τρόπο)«αόρατη». Οι ποδοσφαιριστές του Σκαλόνι παίζοντας πολύ ψύχραιμα, έκαναν ό,τι ήθελαν στη μεσαία γραμμή με τους Ντε Πολ και Μακ Άλιστερ, ο Μέσι «τάιζε» τον Ντι Μαρία από την αριστερή πτέρυγα κι έτσι όπως κυλούσε το ματς ήταν θέμα χρόνου να έρθει και το δεύτερο γκολ.





Και δεν άργησε να συμβεί αυτό, καθώς στο 36΄ σε μία σεμιναριακού τύπου αντεπίθεση των Αργεντινών και την μπάλα να περνά από τον Μέσι στον Άλβαρες, στη συνέχεια στον Μακ Άλιστερ κι ο τελευταίος με ασίστ... μισό γκολ έδωσε την ευκαιρία στον Ντι Μαρία να «γράψει» το 2-0 και να δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του.

Βλέποντας την ομάδα του να μην έχει ζωντάνια, ο Ντεσάν έκανε δύο αλλαγές πριν κλείσει το πρώτο μέρος (41΄), με τους Τιράμ και Κόλο Μουανί να παίρνουν τις θέσεις των Ζιρού (σε ηλικία 36 ετών και δύο μηνών έγινε ο τρίτος γηραιότερος μη τερματοφύλακας σε τελικό, πίσω από το Σουηδό επιθετικό, Γκούναρ Γκρεν (37 ετών και 7 μηνών) και τον Βραζιλιάνο μπακ, Νίλτον Σάντος (37 ετών και ενός μήνα) και Ντεμπελέ.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε καθόλου ούτε στο β΄ μέρος. Κι ενώ θα περίμενε κανείς από τη Γαλλία να μπει με δύναμη για να μειώσει και να ξαναμπεί στο ματς, στα πρώτα 15 λεπτά της επανάληψης, η Αργεντινή ήταν εκείνη που απειλούσε. Τα σουτ των Άλβαρες και Ντι Μαρία εξουδετέρωσε ο Λιορίς, ενώ στολ 60΄ από μπάσιμο του Ντι Μαρία και ασίστ στον Μέσι, το σουτ του τελευταίου με το δεξί έφυγε άουτ.

Στο 63΄ ο Λιορίς βγήκε έγκαιρα και πρόλαβε τον Μακ Άλιστερ πριν πλασάρει, ενώ στη μοναδική στιγμή που η Γαλλία έκανε αισθητή την παρουσία της ήταν στο 70ό λεπτό με το σουτ του Μπαπέ από τη γραμμή της περιοχής να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο τελικός «πήρε φωτιά» στο 80΄ με την Γαλλία να μειώνει σε 2-1... από το πουθενά. Ο Κόλο Μουανί μπήκε στην περιοχή, όπου ανατράπηκε από τον Οταμέντι κι ο Μαρτσίνιακ υπέδειξε το καθαρό πέναλτι. Ο «άφαντος» μέχρι τότε, Κιλιάν Μπαπέ, ήταν ψύχραιμος και νίκησε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, που έπεσε στη σωστή γωνία αλλά δεν μπόρεσε ν΄ αποτρέψει το γκολ.

Ένα λεπτό μετά, ο Μέσι έχασε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή από τον Κομάν, εκείνος έδωσε στον Τιράμ, που με πάσα ακριβείας βρήκε τον Μπαπέ στην περιοχή κι ο τελευταίος με βολέ ισοφάρισε, 2-2 (ο άσος της Παρί ΣΖ έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 10 γκολ σε Μουντιάλ).

Όπως έγινε και με την Ολλανδία, έτσι κι απόψε η Αργεντινή «αυτοκτόνησε» στο φινάλε κι έχασε προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα σε λίγα λεπτά...

Η Γαλλία «πετούσε» μετά την ισοφάριση και στις καθυστερήσεις λίγο έλλειψε να φέρει τα πάνω κάτω, με τον Τιράμ να πιάνει το σουτ μέσα από την περιοχή και τον Μαρτίνες να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια.

Στο 90΄+7 ο Λιορίς έκανε τεράστια απόκρουση στην βολίδα του Μέσι, με τον τελικό να οδηγείται στην παράταση.

Τα γκολ στην παράταση

Με δύο τεράστιες ευκαιρίες για την Αργεντινή έκλεισε το πρώτο μέρος της παράτασης. «Μοιραίος» για την «αλμπισελέστε» και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος αρχικά πλάσαρε τον Λιορίς, αλλά πρόλαβε ο Ουπαμεκανό να βάλει την προβολή και δευτερόλεπτα μετά ενώ βγήκε τετ-α-τετ με τον Γάλλο γκολκίπερ πλάσαρε άουτ.

Η Αργεντινή ήταν σαφώς ανώτερη στο επιπλέον μισάωρο και στο 109΄ αξιοποίησε την υπεροχή της. Ο Λιορίς απέκρουσε το βολέ του Λαουτάρο Μαρτίνες από πλάγια θέση στην περιοχή και ο Μέσι που καραδοκούσε πήρε το «ριμπάουντ» κι έγραψε το 3-2.

Κι όμως, η Γαλλία αποδείχθηκε «εφτάψυχη». Στο 117΄ από το σουτ του Μπαπέ η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μοντιέλ κι ο Μαρτσίνιακ υπέδειξε το νέο πέναλτι. Ο σταρ της Παρί ήταν και πάλι εύστοχος και με χατ τρικ ισοφάρισε ξανά σε 3-3.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης ο Μαρτίνες έκανε την απόκρουση του αγώνα σε σουτ του Κόλο Μουανί, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση ο Λαουτάρο Μαρτίνες βρέθηκε μόνος του απέναντι από τον Λιορίς, αλλά η κεφαλιά που επιχείρησε ήταν απελπιστικά άστοχη.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Μπαπέ (Γαλλία): 1-0

Μέσι (Αργεντινή): 1-1

Κομάν (Γαλλία): Απόκρουση από τον Μαρτίνες

Ντιμπάλα (Αργεντινή): 2-1

Τσουαμενί (Γαλλία): Άουτ

Παρέδες (Αργεντινή): 3-1

Κόλο Μουανί (Γαλλία): 2-3

Μοντιέλ (Αργεντινή): 4-2

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες: Φερνάντες, Ακούνια, Παρέδες, Μοντιέλ - Ραμπιό, Τιράμ, Ζιρού (στον πάγκο)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μολίνα (91΄ Μοντιέλ), Ρομέρο, Οταμέντι, Ταλιαφίκο (120΄+1 Ντιμπάλα), Ντι Μαρία (64΄ Ακούνια), Φερνάντες, Ντε Πολ (102΄ Παρέδες), ΜακΚάλιστερ (116΄ Πετσέλα), Μέσι, Άλβαρες (103΄ Λ. Μαρτίνες).

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Λιορίς, Κουντέ (120΄+1 Ντισασί), Βαράν, Ουπαμεκανό, Ερναντέζ (71΄ Καμαβινγκά), Τσουαμενί, Ραμπιό (96΄ Φοφανά), Γκριεζμάν (71΄ Κομάν), Ντεμπελέ (41΄ Κόλο Μουανί), Ζιρού (41΄ Τιράμ), Μπαπέ.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Νεκρός ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Καλιφόρνια: Ferrari κόπηκε στα δύο - Νεκρός ο οδηγός (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη