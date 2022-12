Κόσμος

Ο Πούτιν θα κάνει μία σημαντική ανακοίνωση την ερχόμενη εβδομάδα

Σημαντική ανακοίνωση Πούτιν την επόμενη εβδομάδα. Τι μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα προβεί σε μια σημαντική ανακοίνωση σε μια συνεδρίαση του υπουργείου Άμυνας μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Περιμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις», δήλωσε σήμερα στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο WGTRK ο Πάβελ Ζαρούμπιν, παρουσιαστής του προγράμματος «Moscow.Kremlin.Putin».

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό πρόγραμμα, ο Πούτιν θα προεδρεύει μιας ετήσιας διευρυμένης συνεδρίασης του υπουργείου Άμυνας. Η ακριβής ημερομηνία της συνάντησης δεν είναι ακόμη γνωστή.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί αύριο Δευτέρα στο Μινσκ για συνομιλίες με τον ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Σε μια κυβερνητική συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν είχε ζητήσει να προσαρμοστούν τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Θεωρείται πιθανό ότι θα συνεχίσει να πιέζει τη μετατροπή της ρωσικής οικονομίας σε μια οικονομία πολέμου, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα εφοδιασμού στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Λόγω των συνεχιζόμενων δυσκολιών στον πόλεμο, ο Πούτιν έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό το θέμα τις τελευταίες εβδομάδες και ακύρωσε επίσης την παραδοσιακή ετήσια συνέντευξη Τύπου του λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

