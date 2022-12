Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η αντίδραση του Μακρόν μετά την ήττα της Γαλλίας

Τι έγραψε στο twitter ο Γάλλος πρόεδρος , μετά την την ήττα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας από την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Οι Μπλε μας έκαναν να ονειρευόμαστε», έγραψε στο twitter ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την την ήττα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας από την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μακρόν παρακολούθησε από τις εξέδρες του γηπέδου στο Κατάρ τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μακρόν «πιάστηκε» από τις τηλεοπτικές κάμερες να πανηγυρίζει έξαλλα την «επιστροφή» της Γαλλίας στη διεκδίκηση της κούπας, ωστόσο το φινάλε δεν ήταν αυτό που επιθυμούσε...

Μετά τη λήξη, ο Γάλλος πρόεδρος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να παρηγορήσει τον Ντιντιέ Ντεσάμπ και τους πάικτες της Εθνικής Γαλλίας.

Η Αργεντινή επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Γαλλίας και κατέκτησε τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο της στα γήπεδα του Κατάρ

Les Bleus nous ont fait rever.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022

