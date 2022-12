Κοινωνία

Γαλάτσι - Τουρκοβούνια: Ποιος ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός

Ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε στα Τουρκοβούνια. Είχε σημάνει Missing Alert για την εξαφάνισή του. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του 37 ετών Χρονόπουλου Παναγιώτη, όπου βρέθηκε νεκρός σε δασική περιοχή στο Γαλάτσι. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

Ο Χρονόπουλος Παναγιώτης είχε εξαφανιστεί στις 12/12/22, από την περιοχή της Κυψέλης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Χρονόπουλου Παναγιώτη στις 17/12/2022 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρονόπουλου Παναγιώτη, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

