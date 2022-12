Twitter - Έλον Μάσκ: “Μπλόκο” σε λογαριασμό δημοσιογράφου

Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέα αναστολή λειτουργίας λογαριασμού δημοσιογράφου στο twitter από τον Ίλον Μασκ.

Ο λογαριασμός μιας δημοσιογράφου της Washington Post στο twitter τέθηκε σε αναστολή σήμερα, μετά από απόφαση του Ίλον Μασκ, την επομένη της επαναφοράς λογαριασμών πολλών δημοσιογράφων, που είχαν τεθεί σε αναστολή εν μέσω διαμάχης για τη δημοσιοποίηση δημοσίων δεδομένων για τις διαδρομές του αεροσκάφους του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Το αφεντικό του Twitter έκανε λόγο αυτή τη φορά για μια «προσωρινή αναστολή» που συνδέεται με την «προγενέστερη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων».

«Ο Ίλον Μασκ ανέστειλε τον λογαριασμό μου στο twitter», έγραψε στο ιστολόγιό της η Τέιλορ Λόρεντζ, η οποία καλύπτει δημοσιογραφικά τη βιομηχανία τεχνολογίας για την Washington Post.

Ο πολυδισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, απάντησε δημόσια στο twitter ότι πρόκειται για «προσωρινή αναστολή λόγω προγενέστερης αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων από αυτόν τον λογαριασμό» και ότι αυτό το μέτρο «θα αρθεί σύντομα». Απαντούσε σε έναν χρήστη που τον ρώτησε για το θέμα.

Η Τέιλορ Λόρεντζ εξήγησε ότι έκανε μια ερώτηση στον Ίλον Μασκ μέσω twitter, για ένα άρθρο που γράφει, επειδή δεν μπορούσε να τον προσεγγίσει μέσω άλλων διαύλων.

«Ο συνάδελφός μου Ντρου Χάργουελ, ο λογαριασμός του οποίου επίσης έχει τεθεί σε αναστολή, και εγώ εργαζόμαστε πάνω σε ένα άρθρο που αφορά τον Μασκ και ελπίζαμε να λάβουμε κάποιο σχόλιο από αυτόν. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του πολλές φορές μέσω email τις τελευταίες ημέρες», είπε η δημοσιογράφος.

«Στις 20:30 (04:30 ώρα Ελλάδας), προσπάθησα να τον προσεγγίσω στο twitter για να λάβω ένα σχόλιο», λέει, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την ανάρτησή της, στην οποία ζητά να μπορέσε να μιλήσει μαζί του για να συζητήσει για το θέμα στο οποίο εργάζεται.

«Όταν συνδέθηκα (στο twitter) για να δω αν είχε απαντήσει στο ερώτημά μας, ο λογαριασμός μου είχε τεθεί σε αναστολή. Δεν έλαβα καμία ενημέρωση από την εταιρεία σχετικά με τους λόγους της αναστολής του λογαριασμού ή τους όρους που παραβίασα», πρόσθεσε η Τέιλορ Λόρεντζ

Ο Ίλον Μασκ την περασμένη εβδομάδα ανέστειλε τους λογαριασμούς στο twitter πολλών δημοσιογράφων, τους οποίους κατηγόρησε ότι έθεσαν σε κίνδυνο την οικογένειά του. Οι λογαριασμοί αυτοί επανήλθαν σε λειτουργία χθες Σάββατο, αλλά ορισμένοι ανέφεραν ότι τους είπαν να διαγράψουν ορισμένες αναρτήσεις αν ήθελαν να κάνουν πλήρη χρήση της πλατφόρμας.

Ο Μασκ προκάλεσε την οργή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ για την αναστολή των λογαριασμών δημοσιογράφων του CNN, των New York Times και της Washington Post ειδικότερα, ενώ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον απείλησε ακόμη και με κυρώσεις.

