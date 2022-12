Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μπαπέ: Ρεκόρ με χατ-τρικ κόντρα στην Αργεντινή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άσος της Εθνικής Γαλλίας, που βίωσε πίκρα για την απώλεια του τροπαίου και την ήττα στον τελικό, κατάφερε να “σπάσει” ρεκόρ, με την παρουσία του και τα γκολ που πέτυχε.

Ο Κιλιάν Μπαπέ αγωνίστηκε στον δεύτερο διαδοχικό τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου της καριέρας του, σημειώνοντας χατ-τρικ στην επιστροφή της Γαλλίας από το εις βάρος της 2-0 κόντρα στην Αργεντινή, η οποία σήκωσε τελικά το βαρύτιμο τρόπαιο με 4-2 στα πέναλτι.

Ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Τζεφ Χαρστ και τον τελικό Αγγλία-Γερμανία το 1966, που σημείωσε χατ-τρικ σε τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μπαπέ «έσπασε» επίσης το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκτός από το αποψινό χατ-τρικ, σημείωσε ένα γκολ στη νίκη (4-2) επί της Κροατίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 στη Μόσχα.





Ωστόσο, σήμερα η εκκωφαντική εμφάνιση του συνοδεύτηκε από απογοήτευση, καθώς η Γαλλία ηττήθηκε με το τελικό 4-2 στα πέναλτι (κ.α. 2-2, παρ. 3-3) από την Παγκόσμια Αργεντινή. Το πέναλτι του Μπαπέ στο 117ο λεπτό ήταν μάταιο καθώς η Γαλλία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την ψυχραιμία της στη διαδικασία.

Ο 23χρονος, ωστόσο, κέρδισε το «Χρυσό Παπούτσι» με 8 γκολ στο Κατάρ, ανεβάζοντας τον απολογισμό του στα 12 στα Παγκόσμια Κύπελλα.





Κορυφαίος σκόρερ του τουρνουά ο Κιλιάν Μπαπέ

Με τα συνολικά 8 τέρματα που σημείωσε στα γήπεδα του Κατάρ πήρε το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ της διοργάνωσης, ενώ με τα 4 γκολ που πέτυχε στους δύο τελικούς που συμμετείχε (είχε σκοράρει κι εναντίον της Κροατίας στη Ρωσία) έγινε ο μοναδικός που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο στους καταληκτικούς αγώνες των διοργανώσεων.

Παράλληλα, με τα 11 γκολ που πέτυχε στα Μουντιάλ του Κατάρ και της Ρωσίας έγινε ο νεαρότερος στην Ιστορία των τουρνουά που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Ferrari κόπηκε στα δύο - Νεκρός ο οδηγός (βίντεο)

Παλαιό Φάληρο: Νεκρός ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη