Ερντογάν :Οι Ελλήνες να κάτσουν ήσυχα, αλλιώς...

Ευθείες απειλές για ακόμη μια φορά εξαπέλυσε ο Τουρκος Πρόεδρος, ανακοινώνοντας ότι ο πύραυλος Ταϊφούν μπορεί να έχει εμβέλεια 1.000 μιλίων!

Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχίζει την επιθετική του ρητορική, εν όψει και των προεδρικών εκλογών του 2023.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις αναφορικά με την Ελλάδα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σε ομιλία του σε εκδήλωση στο νοτιοανατολική περιοχή Μαρντίν, ανάμεσα σε άλλα, είπε: «Μην τα βάζετε μαζί μας. Δεν έχουμε καμία διαμάχη μαζί σας στο Αιγαίο».

«Έκαναν πάλι τρέλες στο Αιγαίο. Μην το κάνεις αυτό, κάτσε ήσυχος. Μην τα βάζεις μαζί μας. Εάν δεν κάτσουν ήσυχοι, θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται και θα τους δείξουμε ότι μπορούμε να “έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά”», ανέφερε ο Ερντογάν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ρωτήθηκε εάν οι Έλληνες φοβούνται τους Τούρκους και γι’ αυτό ο ελληνικός Τύπος παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Τουρκία και απάντησε «Βεβαίως μας φοβούνται. Πως μας λένε; Μας λένε οι “τρελοί” Τούρκοι».

Η σχετική ανάρτηση του Anadolu:

“Don’t mess with us,” Turkiye’s President Erdogan warns Greece over Aegean Sea provocations.



Erdogan says Turkiye will “do what is necessary … if Greece continues to act out.” https://t.co/7DR9Cjm5Kz pic.twitter.com/7a8TII8VQO