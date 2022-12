Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Νέα Σμύρνη

Πανικός στην Νέα Σμύρνη μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Αναφορές για τραυματίες.

Πανικός επικρατεί στη Νέα Σμύρνη μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς.

Αυτόπτης μάρτυρας κάνει λόγο για έναν μαυροντυμένο άνδρα με κουκούλα, οποίος άνοιξε πυρ σε καφετέρια στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης και εξαφανίστηκε τρέχοντας. Ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία άτομα τραυματίστηκαν, των οποίων η κατάσταση της υγείας του δεν είναι ακόμη γνωστή, αν και οι πληροφορίες θέλουν ο ένας να κατέληξε.

Στο σημείο έχει σπεύσει η ΕΛΑΣ, η οποία έχει αποκλείσει την περιοχή.

